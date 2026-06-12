Il Milan è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e dell'area tecnica, ma Ralf Rangnick è sempre più lontano. Le due parti, infatti, non hanno ancora trovato un accordo ed è quindi difficile che l'austriaco possa arrivare in rossonero. Per quanto riguarda la panchina, invece, Oliver Glasner resta il candidato forte. Nel video, tutte le ultime novità sul calciomercato del Milan

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE