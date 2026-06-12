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Milan, Rangnick si allontana: le news di calciomercato

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Il Milan è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e dell'area tecnica, ma Ralf Rangnick è sempre più lontano. Le due parti, infatti, non hanno ancora trovato un accordo ed è quindi difficile che l'austriaco possa arrivare in rossonero. Per quanto riguarda la panchina, invece, Oliver Glasner resta il candidato forte. Nel video, tutte le ultime novità sul calciomercato del Milan

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