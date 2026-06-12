I rossoneri lavorano per trovare il nuovo allenatore. Oliver Glasner è il favorito ma nel weekend ci saranno nuovi contatti per Jaissle (decisivi per capire un'eventuale uscita dal suo contratto con l'Al-Ahli) e Amorim, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester United

Ancora nessuna decisione presa in casa Milan sul futuro allenatore. Il candidato forte resta il fresco vincitore della Conference League Oliver Glasner, che ha salutato il Crystal Palace, ma restano in piedi anche due piste alternative. Nel weekend ci saranno nuovi contatti tra i rossoneri e Matthias Jaissle, decisivi per capire la fattibilità di una sua uscita dall'Al-Ahli (club saudita con cui ha un contratto fino al 2027) e con Ruben Amorim, svincolato dopo aver terminato la sua esperienza al Manchester United.