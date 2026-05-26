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Serie A 2026-2027, la situazione allenatori squadra per squadra

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Il Napoli ha salutato Conte, è corsa a due tra Italiano e Allegri. Per il Milan c'è in pole Iraola. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che ritroverà il ds Giuntoli. Lazio vicina a Gattuso. Al Bologna piacciono De Rossi e Grosso. In caso di addio di D'Aversa, il Torino potrebbe valutare i profili di Aquilani e Abate. Tra i nomi confermati ci sono Chivu all'Inter, Gasperini alla Roma e Fabregas al Como. Ecco il punto squadra per squadra sulle panchine della prossima Serie A

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