Serie A 2026-2027, la situazione allenatori squadra per squadra
Il Napoli ha salutato Conte, è corsa a due tra Italiano e Allegri. Per il Milan c'è in pole Iraola. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che ritroverà il ds Giuntoli. Lazio vicina a Gattuso. Al Bologna piacciono De Rossi e Grosso. In caso di addio di D'Aversa, il Torino potrebbe valutare i profili di Aquilani e Abate. Tra i nomi confermati ci sono Chivu all'Inter, Gasperini alla Roma e Fabregas al Como. Ecco il punto squadra per squadra sulle panchine della prossima Serie A
- Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. La Dea ha scelto l'ex Lazio per il dopo Palladino: mancano solo le firme, prima dell'ufficialità
- Sarri tornerà a lavorare con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con il quale ha condiviso l'esperienza positiva al Napoli
- In questi giorni ci sarà un incontro tra Vincenzo Italiano e la società. La dirigenza del Bologna spera di poter continuare a lavorare con l'attuale allenatore, ma su Italiano c'è il forte interesse del Napoli
- In caso di separazione da Italiano, al Bologna piacciono i profili di Fabio Grosso e Daniele De Rossi
- Salvezza raggiunta con un turno d'anticipo, nell'ultima giornata è arrivata anche la soddisfazione della vittoria a San Siro contro una big come il Milan: a Cagliari si dovrebbe proseguire con Fabio Pisacane, dopo la permanenza in Serie A è scattato il rinnovo automatico fino al 2027
- Dopo aver realizzato un'impresa storica, portando il club per la prima volta in Champions League, Cesc Fabregas resterà sulla panchina del Como
- Dopo aver scampato il pericolo retrocessione, la Fiorentina si interroga se continuare con Paolo Vanoli, anche lui arrivato a stagione in corso per sostituire Pioli. Alla società viola piace molto Fabio Grosso
- Ottenuta la promozione in Serie A, sarà Massimiliano Alvini a guidare i ciociari nella massima serie
- Un altro subentrante dell'ultimo campionato che ha centrato l'obiettivo salvezza. Daniele De Rossi ha tanti estimatori (tra cui il Bologna) ma, forte anche di un'importante clausola rescissoria a livello economico valida per le squadre italiane, dovrebbe restare sulla panchina del Genoa
- Conquistato lo scudetto e la Coppa Italia, non ci sono dubbi su chi sarà l'allenatore dei nerazzurri nella prossima stagione: Cristian Chivu
- Nonostante la mancata qualificazione in Champions e il sesto posto in classifica, Luciano Spalletti sarà confermato sulla panchina bianconera per la prossima stagione, l'allenatore toscano ha anche rinnovato lo scorso 10 aprile fino al 2028
- In attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri che dovrebbe andare all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex ct della Nazionale Gennaro Gattuso. Accordo trovato per due stagioni
- Con la salvezza conquistata all'ultima giornata di Serie A potrebbe scattare il rinnovo automatico per Eusebio Di Francesco: "In questi giorni ci incontreremo e vedremo", ha detto Di Francesco. Dovrebbe essere ancora lui l'allenatore del Lecce nella prossima stagione
- Rivoluzione in casa Milan. Il club rossonero, per volere di Gerry Cardinale, ha ufficializzato l’esonero dell'allenatore Allegri dopo una sola stagione e la conclusione del rapporto di lavoro anche con il direttore sportivo Tare, l'amministratore delegato Furlani e il direttore tecnico Moncada
- Per la panchina rossonera uno dei primi nomi sondati è quello di Andoni Iraola, attuale allenatore del Bournemouth. Il Milan avrebbe avviato i contatti con l'allenatore basco già nelle scorse settimane
- Dopo l'ufficialità dell'addio di Antonio Conte, proseguono i contatti del Napoli sia con Vincenzo Italiano sia con Massimiliano Allegri. Previsti nei prossimi giorni incontri per approfondire la situazione e fare la scelta migliore: il nome di Italiano avanza e resta forte, ma di fatto è una corsa a due con Allegri
- Ci sarà un incontro tra la società e Carlos Cuesta per capire se ci sono le giuste motivazioni per proseguire insieme. Ha un contratto fino al 2027, con opzione di rinnovo per un altro anno
- Grande finale di stagione per i giallorossi, che sono tornati in Champions League nell'ultima giornata di campionato. Nessun dubbio: anche nella prossima stagione sarà Gian Piero Gasperini a guidare la Roma
- Protagonista di una splendida stagione da neopromosso, Fabio Grosso è nel mirino di tante squadre di Serie A. Tra i possibili sostituti c'è Alberto Aquilani, che ha condotto il Catanzaro fino alla finale playoff di Serie B
- Il futuro di Roberto D'Aversa in granata è ancora da valutare. Al Torino piacciono i profili di Aquilani e Abate come possibili sostituti in caso di cambio in panchina
- L'ottimo lavoro di Kosta Runjaic nell'ultimo campionato ha suscitato l'interesse di diversi club, anche all'estero. Tuttavia Runjaic ha ancora un anno di contratto con l'Udinese, con cui potrebbe iniziare a parlare anche di un possibile rinnovo: intanto lui sta già preparando la prossima stagione alla guida dei friulani
- Promozione in Serie A conquistata e "grandi progetti" in vista, come spiegato da Giovanni Stroppa che ha confermato la sua permanenza al Venezia
- Il nome dell'ultima squadra che completerà la lista dei 20 club del prossimo campionato di Serie A arriverà dalla finale dei playoff di Serie B tra Catanzato e Monza: i calabresi attualmente sono allenato da Alberto Aquilani, i lombardi da Paolo Bianco