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Napoli-Gila, nuovi contatti: non vuole restare alla Lazio. Le news di calciomercato

Calciomercato

Il Napoli continua a spingere per Mario Gila, la pista rimane caldissima dopo che il difensore ha fatto sapere a Gattuso di non voler rimanere alla Lazio. Il suo contratto scadrà tra un anno ma il club biancoceleste lo vorrebbe tenere anche rischiando di perderlo a zero. Previsti nuovi contatti nei prossimi giorni

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Rimane caldissima la pista che porta Mario Gila al Napoli. Il club partenopeo avrebbe individuato nel centrale della Lazio il rinforzo giusto per la difesa. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti ma la novità è che il difensore avrebbe comunicato all’allenatore Gennaro Gattuso di non voler rimanere alla Lazio.

Il Napoli cerca l’accordo con Gila per fare un’offerta

Il contratto di Gila scadrà tra un anno ma la Lazio vorrebbe tenerlo fino alla scadenza anche a rischio di perderlo a parametro zero. L’accordo tra il difensore e il Napoli ancora non c’è ma si cercherà di trovarlo in settimana per poi fare un’offerta alla Lazio.

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