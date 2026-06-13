Qui tutta la giornata live di sabato 13 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero
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Calciomercato, le news di oggi
- Genoa, fatta per Baldanzi. Operazione da 9,5 milioni
- Rivoluzione Juve, può cambiare qualcosa per Vlahovic
- Lazio, mercato a saldo zero: il comunicato
- E Gila non vuole restare: previsti nuovi contatti col Napoli
- Milan, continua il casting per panchina e ds
- Fiorentina, per le fasce piacciono Ruggeri e Norton-Cuffy
- Inter, offerta del Nottingham per Frattesi
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
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Genoa, Baldanzi rimane. Operazione da 9,5 milioni
Tommaso Baldanzi rimarrà al Genoa. Dopo il prestito della scorsa stagione, l’ex Empoli e Roma giocherà ancora con la maglia rossoblù. Operazione conclusa con la Roma sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 9,5 milioni di euro.