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Psg, Ferran Torres è l'obiettivo se parte Barcola: le news di calciomercato

Calciomercato

Il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi su Ferran Torres, attaccante del Barcellona: lo spagnolo potrebbe trasferirsi a Parigi nel caso in cui Bradley Barcola lasciasse i Campioni d'Europa in carica

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Il mercato del Paris Saint-Germain comincia a muoversi: il club parigino avrebbe puntato, infatti, Ferran Torres come obiettivo per la prossima stagione. L'attaccante spagnolo del Barcellona (26 anni compiuti a febbraio) sarebbe il candidato numero uno per sostituire eventuali partenti in attacco. Il nome più indiziato, in questo senso, è quello di Bradley Barcola, che potrebbe lasciare Parigi in questa sessione di mercato. Ferran Torres piace al Psg per due motivi principali: il suo contratto è in scadenza nel 2027 e, soprattutto, conosce già Luis Enrique, che lo ha allenato ai tempi della Nazionale spagnola. Ferran ora è impegnato ai Mondiali con la Spagna, ma il suo futuro potrebbe essere in Francia, con la maglia dei Campioni d'Europa.

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