Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato così di Sean Sogliano – che è rimasto a Verona: “Ho incontrato Sogliano, ed è stata l’unica persona che ho incontrato. È una persona perbene, siamo stati entrambi trasparenti. Lui sarebbe voluto venire a Lecce, ma aveva ancora un contratto con il Verona e non se la sentiva di lasciare il club in Serie B. Io gli ho fatto presente di aver già parlato con Trinchera e ci siamo lasciati con l’idea che, se fossero cambiate alcune situazioni ci saremmo risentiti”.