Qui tutta la giornata live di lunedì 15 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero
NEWS LIVE: 1° GIORNO PER CARNEVALI ALLA JUVE - MILAN, ECCO AMORIM
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Primo giorno di Carnevali alla Juve: le news in diretta
- Milan, "A Bola": Amorim nuovo allenatore, accordo trovato
- E a Monza è in chiusura l'arrivo di Juric
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a giugno
- Il podcast di Di Marzio
"A Bola": Amorim nuovo allenatore del Milan
Saraà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Accordo trovato tra le parti, inizia un nuovo capitolo sulla panchina rossonera. A riportarlo è il quotidiano portoghese A Bola. Contratto di due anni a 3,5 milioni netti a stagione
Lazio, Romagnoli verso la cessione e la situazione Gila
Sempre più vicina la cessione di Alessio Romagnoli in direzione Al-Sadd. Complessa la situazione Mario Gila su cui insiste il Napoli.
Juventus, Carnevali a Torino: gli aggiornamenti
È il primo giorno di Giovanni Carnevali in casa Juventus. Primi giorni in bianconero per il nuovo amministratore delegato e direttore generale. Le ultime news dalla Continassa.
Real Madrid, ufficiale l'arrivo di Marc Cucurella dal Chelsea
Nuovo rinforzo per il Real Madrid di José Mourinho. I Blancos hanno appena ufficializzato l'acquisto di Marc Cucurella. Il laterale firmerà un contratto di sei anni. Al Chelsea un totale di 60 milioni di euro (tra parte fissa e bonus). Cucurella lascia il Chelsea dopo quattro anni: arrivò dal Brighton per 63 milioni di sterline - quasi 73 milioni di euro
Real Madrid, ufficiale un colpo da 60 milioni per MourinhoVai al contenuto
Juve Stabia, si valuta Antonio Tramontano come nuovo direttore sportivo
Dopo aver sfiorato la finale playoff di Serie B, la Juve Stabia valuta concretamente il nome di Antonio Tramontano come nuovo direttore sportivo. Si tratta di un profilo giovane ma già con molta esperienza grazie alle esperienze alla Fiorentina e al West Ham.
Lecce, il presidente Sticchi Damiani ha parlato di Sogliano
Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato così di Sean Sogliano – che è rimasto a Verona: “Ho incontrato Sogliano, ed è stata l’unica persona che ho incontrato. È una persona perbene, siamo stati entrambi trasparenti. Lui sarebbe voluto venire a Lecce, ma aveva ancora un contratto con il Verona e non se la sentiva di lasciare il club in Serie B. Io gli ho fatto presente di aver già parlato con Trinchera e ci siamo lasciati con l’idea che, se fossero cambiate alcune situazioni ci saremmo risentiti”.
Amorim nel 2017: "Ho realizzato il mio sogno di giocare per il Benfica, adesso devo allenare il Milan"
In un'intervista a Tribuna Expressodel 2017, Ruben Amorim, parlava già di Milan: "Da bambino adoravo guardare il Benfica e il Milan. Ricordo di aver visto immagini del Milan di Maldini, Savicevic, Baresi, Gullit e Rijkaard. Ho realizzato il mio sogno di giocare per il Benfica, adesso devo allenare il Milan".
Milan, Amorim sempre più vicino
I rossoneri hanno sondato diversi nomi ma ora il portoghese è in cima alla lista della dirigenza rossonera, superando Jaissle dell'Al-Ahli. L'ex Manchester United e Sporting è stato individuato come il profilo giusto per guidare il Milan ed è nettamente favorito.
Milan, svolta sul nuovo allenatore: si avvicina sempre di piùVai al contenuto
Juventus: è il primo giorno di lavoro per Carnevali. Le news LIVE
In questo liveblog seguiremo la prima giornata di lavoro alla Juventus di Giovanni Carnevali
Juventus, primo giorno di lavoro per Carnevali: le news di calciomercato LIVEVai al contenuto
E Gardinier promosso a Capo Scouting
Promozione interna in casa rossonera.m Il match analyst del Milan, Bobby Gardinier dalla prossima stagione ricoprirà il ruolo di capo scouting.
Milan, testa a testa tra Ozek e Krösche per il ruolo di direttore sportivo
Continua il testa a testa tra i due dirigenti. Ozek è l'attuale direttore sportivo del Fenerbache mentre Krösche è il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte di cui è membro del board.
Juventus, il primo giorno di Carnevali
Prima giornata bianconera per il nuovo AD della Juventus, Giovanni Carnevali, che nella notte ha raggiunto Torino per cominciare la sua nuova avventura. Dopo la colazione al J Hotel, l'arrivo in sede per conoscere il personale del club; successivamente inizieranno anche i primi incontri e le riunioni in cui Carnevali prenderà in mano la situazione e sarà operativo anche per quanto riguarda le trattative di mercato.
Milan, Rangnick dice no
Ralf Rangnick - che ha rinnovato come Ct dell'Austria fino al 2028 - ha spiegato in conferenza i motivi del no al Milan: "Avevo chiesto chiarezza prima del Mondiale ma non c'è stata". Il club rossonero continua dunque a lavorare per comporre la nuova dirigenza: i nomi sono quelli di Devin Ozek e Markus Krosche
Milan, dal rifiuto di Rangnick ai nuovi nomi per la dirigenzaVai al contenuto
Juric in chiusura per la panchina del Monza
Dopo i contatti positivi nelle ultime ore, il croato è il serio candidato a guidare il Monza in Serie A. Nella giornata di oggi, lunedì 15 giugno, ci dovrebbe essere la chiusura dell'accordo
Juric entra seriamente nella corsa per una panchina di Serie AVai al contenuto
El Aynaoui: "Sto bene alla Roma, resterò certamente"
Il centrocampista della Roma Neil El Aynaoui ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione del suo Marocco contro il Brasile: "È stata una bella partita per noi, volevamo iniziare bene questo Mondiale. Abbiamo fatto la gara che volevamo dal punto di vista del gioco e sappiamo di poter disputare partite di questo livello. Siamo convinti di poter fare ancora bene nel corso del torneo". Spazio poi anche ai giallorossi: "Sto bene alla Roma, resterò certamente".
Sampdoria, chi sono i candidati per la panchina
La Sampdoria valuta diversi profili a cui affidare la panchina. I nomi sono quelli di Possanzini, al Mantova l'anno scorso, di Ryan Mason - che ha un lungo trascorso nelle giovanili del Tottenham - e di Bo Henriksen, ex Mainz. Nelle ultime ore ha preso quota anche il nome di Fabio Pecchia, che al momento è in pole.
Tottenham, Pedro Porro rinnova fino al 2031
Il difensore spagnolo ha prolungato per cinque ulteriori stagioni il suo contratto con il club inglese. Ecco chi sono gli ultimi rinnovi ufficiali in Europa: