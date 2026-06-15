Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Atalanta, Sarri è il nuovo allenatore: ufficiale la firma per tre anni. Le news

Calciomercato

Ora è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta. Lo ha comunicato il club bergamasco sui propri canali. Sarri, arrivato nella mattinata di lunedì 15 giugno, ha visitato Zingonia e poi ha firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi tre anni

CALCIOMERCATO LIVE - LA SITUAZIONE DELLE PANCHINE IN A

L'Atalanta riparte da Maurizio Sarri: è ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri per i prossimi tre anni. Dopo essere arrivato lunedì mattina a Zingonia, e aver preso contatto con il nuovo club, Sarri ha firmato il contratto. Subentra a Palladino, esonerato al termine della stagione. Con il club bergamasco che ricompone la coppia che dal 2015 al 2018 aveva fatto sognare Napoli. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva infatti dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Come si legge nel comunicato del club: "Atalanta BC è lieta di comunicare che la guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Maurizio Sarri, la cui luminosa carriera annovera oltre 800 panchine tra i professionisti con un palmarès nobilitato dalla vittoria di una Europa League e di uno Scudetto. Nella scorsa stagione ha portato la Lazio a giocarsi una finale di Coppa Italia, dopo averla condotta negli anni precedenti anche a un secondo posto in campionato (stagione 2022/23) e agli ottavi di finale di Champions League (stagione 2023/24), secondo miglior risultato di sempre nella storia del Club capitolino nella massima competizione europea. Sessantasette anni, è nato a Napoli ma sin da piccolo è cresciuto in Toscana con una parentesi nei primi anni dell’infanzia anche nella Bergamasca...La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a mister Maurizio Sarri nella famiglia nerazzurra"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Milan, è fatta per Amorim: le news LIVE

live Calciomercato

E' fatta per Amorim al Milan: il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno...

Calciomercato: news e trattative di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di lunedì 15 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Juve, il primo giorno di Carnevali: le news LIVE

live continassa

Il nuovo amministratore delegato della Juventus è arrivato nella serata di ieri a Torino e ha...

Allenatore Milan, Amorim sempre più vicino

Calciomercato

Il Milan continua a lavorare per trovare un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo. Per...

Thuram da tramite: videochiamata Dumfries-Mbappé

Calciomercato

Aspettando l'ufficialità del suo passaggio al Real Madrid, Dumfries ha avuto i primi contatti in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE