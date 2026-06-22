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La seconda occasione di Armando Broja

Pier Francesco Monachino

©IPA/Fotogramma

Cresciuto dal padre avendo come modelli di riferimento Drogba e Ronaldo il Fenomeno, l'attaccante che piace al Cagliari non è il classico numero nove da area di rigore. Il mix di fisico e rapidità lo rende l'uomo perfetto per il calcio di Fabio Pisacane, grazie anche a una statistica molto particolare...

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