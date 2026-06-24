I nerazzurri cominciano a muoversi sul mercato in entrata, dopo aver ceduto Marco Palestra al Chelsea (operazione da 57 milioni più 3 di bonus e il 10% della futura rivendita). Per sostituirlo si pensa a Savona. In attacco il primo nome è Alajbegovic, per il quale proseguono i contatti, mentre a centrocampo si insiste per Hojbjerg
PALESTRA AL CHELSEA: ECCO COME È SALTATO L'AFFARE CON L'INTER
Cosa ci farà l'Atalanta con i soldi di Palestra? Manca solo l'ufficialità del passaggio dell'esterno al Chelsea (operazione da 57 milioni più 3 di bonus e il 10% della futura rivendita) e i nerazzurri cominciano a muoversi sul mercato in entrata. Il primo nome è quello di Alajbegovic, protagonista con la Bosnia (con il gol al Qatar è diventato l'8° marcatore più giovane nella storia dei Mondiali). Dopo aver superato la concorrenza della Roma, proseguono i contatti con il classe 2007.
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A centrocampo si si insisterà con Hojbjerg. Savona come post Palestra
A centrocampo si continua a insistere per Hojbjerg, anche se il giocatore non ha ancora aperto al trasferimento. Il primo nome, invece, per sostituire Palestra è Savona del Nottingham Forest (ma il ragazzo deve aprire alla formula del prestito).