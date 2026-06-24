I nerazzurri cominciano a muoversi sul mercato in entrata, dopo aver ceduto Marco Palestra al Chelsea (operazione da 57 milioni più 3 di bonus e il 10% della futura rivendita). Per sostituirlo si pensa a Savona. In attacco il primo nome è Alajbegovic, per il quale proseguono i contatti, mentre a centrocampo si insiste per Hojbjerg

Cosa ci farà l'Atalanta con i soldi di Palestra? Manca solo l'ufficialità del passaggio dell'esterno al Chelsea (operazione da 57 milioni più 3 di bonus e il 10% della futura rivendita) e i nerazzurri cominciano a muoversi sul mercato in entrata. Il primo nome è quello di Alajbegovic, protagonista con la Bosnia (con il gol al Qatar è diventato l'8° marcatore più giovane nella storia dei Mondiali). Dopo aver superato la concorrenza della Roma, proseguono i contatti con il classe 2007.