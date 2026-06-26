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Simeone resta al Torino: l'attaccante sarà granata anche la prossima stagione. Le news

Calciomercato

Il futuro di Giovanni Simeone sarà ancora al Torino: l'attaccante argentino ha deciso di rimanere in granata anche la prossima stagione. Decisivo l'incontro con il presidente Urbano Cairo e il ds Gianluca Petrachi

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Giovanni Simeone ha deciso di rimanere al Torino. L'attaccante, dopo l'incontro con il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha scelto di sposare ancora il progetto granata dopo essere arrivato la scorsa estate. Per lui con la maglia del Torino 35 presenze in totale e 11 gol in campionato.

I numeri di Simeone in Serie A

Nel nostro campionato Simeone ha indossato diverse maglie: Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona e Napoli prima del Torino. In totale 330 presenze con 84 gol e 25 assist. 

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