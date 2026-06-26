Il futuro di Giovanni Simeone sarà ancora al Torino: l'attaccante argentino ha deciso di rimanere in granata anche la prossima stagione. Decisivo l'incontro con il presidente Urbano Cairo e il ds Gianluca Petrachi

Giovanni Simeone ha deciso di rimanere al Torino. L'attaccante, dopo l'incontro con il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha scelto di sposare ancora il progetto granata dopo essere arrivato la scorsa estate. Per lui con la maglia del Torino 35 presenze in totale e 11 gol in campionato.