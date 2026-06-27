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Calciomercato, le news e le trattative di oggi in diretta

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Qui tutta la giornata live di sabato 27 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Juventus-Kolo Muani, c'è l'accordo. Da trovare l'intesa con il Psg

Il club bianconero si muove per il ritorno dell'attaccante che ha già detto si. Kolo Muani si è ridotto l'ingaggio per tornare alla Juventus. Rimane da trovare l'accordo con il Psg. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva

Inter, per la fascia destra piace Khalaili

Dopo il mancato arrivo di Palestra, l'Inter è tornata alla ricerca di un esterno destro e sta pensando a Khalaili dell'Union Saint Gilloise. Sul giocatore c'è da tempo il Napoli, che però non ha mai chiuso la trattativa e ora i nerazzurri si sono inseriti. Il classe 2004 è in cima alla lista degli obiettivi ed è valutato 25 milioni di euro

Torino, Simeone resta granata

Giovanni Simeone resterà al Torino anche la prossima stagione: l'attaccante argentino ha scelto di rimanere dopo l'incontro con il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi

Como, Nico Paz rimane: operazione da 60 milioni totali

Nico Paz resta al Como, il Real Madrid accetterà l'offerta del club lombardo che tratterrà il suo numero 10. Operazione da 60 milioni di euro tra parte fissa e percentuale sulla futura rivendita. Gli spagnoli manterranno una recompra per il giocatore, da circa 80 milioni, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027

E i rossoneri hanno anche un nuovo amministratore delegato

Continua a prendere forma il nuovo organigramma del Milan: Massimo Calvelli è stato nominato nuovo amministratore delegato del club. "Voglio riportare nel Milan la cultura della vittoria e dei risultati", ha dichiarato

Milan-Gonçalo Ramos, operazione in chiusura: 65 milioni più 5 di bonus

Il prossimo attaccante del Milan sarà Gonçalo Ramos. Operazione in chiusura con il Psg per 65 milioni di euro più 5 di bonus, con il club rossonero che ha accelerato le trattative per anticipare la concorrenza. Il portoghese sarà quindi l'acquisto più costoso del club e si prepara a guidare l'attacco della squadra di Amorim. Sarà l'acquisto più costoso di sempre

Milan, Gonçalo Ramos l'attaccante più caro di sempre: 32 milioni di distacco tra lui e il secondo in attacco

Milan, Gonçalo Ramos l'attaccante più caro di sempre: 32 milioni di distacco tra lui e il secondo in attacco

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Genoa, Messias rinnova fino al 2027

Junior Messias resta al Genoa: prolungato il contratto (in parte a quota fissa, in parte con bonus a obiettivi) fino al 30 giugno 2027. Per il brasiliano sarà la quarta stagione in rossoblù

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