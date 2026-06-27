Dopo il mancato arrivo di Palestra, l'Inter è tornata alla ricerca di un esterno destro e sta pensando a Khalaili dell'Union Saint Gilloise. Sul giocatore c'è da tempo il Napoli, che però non ha mai chiuso la trattativa e ora i nerazzurri si sono inseriti. Il classe 2004 è in cima alla lista degli obiettivi ed è valutato 25 milioni di euro