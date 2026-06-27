Qui tutta la giornata live di sabato 27 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Milan-Gonçalo Ramos, ci siamo: operazione da oltre 65 milioni
- Simeone resta al Torino anche la prossima stagione
- Inter, per la fascia destra piace Khalaili
- E De Vrij è ai saluti: fatta con il Panathinaikos
- Juve, dal Dibu a Vicario: il punto sul portiere
- Como tra le big: Nico Paz resta, accordo con il Real
- Roma, vicini i rinnovi di Dybala e Celik. Poi toccherà a Pellegrini
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tabellone mercato Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
- Il podcast di Di Marzio
Juventus-Kolo Muani, c'è l'accordo. Da trovare l'intesa con il Psg
Il club bianconero si muove per il ritorno dell'attaccante che ha già detto si. Kolo Muani si è ridotto l'ingaggio per tornare alla Juventus. Rimane da trovare l'accordo con il Psg. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva
Inter, per la fascia destra piace Khalaili
Dopo il mancato arrivo di Palestra, l'Inter è tornata alla ricerca di un esterno destro e sta pensando a Khalaili dell'Union Saint Gilloise. Sul giocatore c'è da tempo il Napoli, che però non ha mai chiuso la trattativa e ora i nerazzurri si sono inseriti. Il classe 2004 è in cima alla lista degli obiettivi ed è valutato 25 milioni di euro
Torino, Simeone resta granata
Giovanni Simeone resterà al Torino anche la prossima stagione: l'attaccante argentino ha scelto di rimanere dopo l'incontro con il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi
Como, Nico Paz rimane: operazione da 60 milioni totali
Nico Paz resta al Como, il Real Madrid accetterà l'offerta del club lombardo che tratterrà il suo numero 10. Operazione da 60 milioni di euro tra parte fissa e percentuale sulla futura rivendita. Gli spagnoli manterranno una recompra per il giocatore, da circa 80 milioni, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027
E i rossoneri hanno anche un nuovo amministratore delegato
Continua a prendere forma il nuovo organigramma del Milan: Massimo Calvelli è stato nominato nuovo amministratore delegato del club. "Voglio riportare nel Milan la cultura della vittoria e dei risultati", ha dichiarato
Milan-Gonçalo Ramos, operazione in chiusura: 65 milioni più 5 di bonus
Il prossimo attaccante del Milan sarà Gonçalo Ramos. Operazione in chiusura con il Psg per 65 milioni di euro più 5 di bonus, con il club rossonero che ha accelerato le trattative per anticipare la concorrenza. Il portoghese sarà quindi l'acquisto più costoso del club e si prepara a guidare l'attacco della squadra di Amorim. Sarà l'acquisto più costoso di sempre
Milan, Gonçalo Ramos l'attaccante più caro di sempre: 32 milioni di distacco tra lui e il secondo in attaccoVai al contenuto
Genoa, Messias rinnova fino al 2027
Junior Messias resta al Genoa: prolungato il contratto (in parte a quota fissa, in parte con bonus a obiettivi) fino al 30 giugno 2027. Per il brasiliano sarà la quarta stagione in rossoblù