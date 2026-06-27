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Inter-Pio Esposito, incontro per il rinnovo: le news di calciomercato

Calciomercato

L'Inter ha avuto un primo incontro con l'entourage di Pio Esposito per trattare del rinnovo di contratto dell'attaccante italiano. L'obiettivo del club nerazzurro è quello di blindare il giovane talento classe 2005

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L'Inter vuole blindare Pio Esposito e per questo ha avuto un primo incontro con gli agenti dell'attaccante per mettere le basi per un rinnovo. Il suo attuale contratto scadrà il 30 giugno 2030 ma il club vuole confermare la fiducia verso il talento classe 2005, individuato come un punto fermo per il presente e il futuro dell'attacco nerazzurro.

I numeri di Pio Esposito

Nella sua prima stagione in Serie A Pio Esposito ha convinto tutti. L'attaccante italiano, infatti, ha collezionato 48 presenze tra tutte le competizioni, condite da 10 gol e 6 assist. Numeri importanti per il classe 2005, che hanno portato il club a volerlo blindare con un nuovo rinnovo di contratto.

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