Calciomercato, le news di oggi live

Dagli Usa, intervistato da Flashcore, il papà di Nico Paz, Pablo, ha commentato la scelta del figlio di rimanere a Como: "Voleva fortemente giocare ancora qui, non era facile perché lo voleva anche il Real Madrid, ma lui voleva stare ancora al Como e giocare la Champions, potrebbe tornare di nuovo a Madrid per la recompra, ma devo dire che sono molto felice. Lui ci tiene davvero tanto, si sente molto amato ed è felicissimo di restare al Como. Per il contesto, per la squadra e per l'allenatore che ha e il progetto della società, ma anche per la città, insomma si sente completamente del Como ed è felice, è l'opzione migliore per Nico"