Calciomercato, le news di oggi live

Qui tutta la giornata live di lunedì 29 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 21
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Milan-Gonçalo Ramos, ci siamo: operazione da oltre 65 milioni
- Roma, vicini i rinnovi di Dybala e Celik. Poi toccherà a Pellegrini
- Inter, per la fascia destra si pensa a Khalaili....
- ...E c'è stato un incontro per il rinnovo di Esposito
- De Vrij è ai saluti: fatta con il Panathinaikos
- Juve, dal Dibu a Vicario: il punto sul portiere
- Como, Nico Paz non esclude Liberali: la situazione
- E ora, obiettivo Chalobah: presentata l'offerta al Chelsea
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tabellone mercato Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
- Il podcast di Di Marzio
Milan, oggi la risoluzione di Allegri
Attesa nel pomeriggio la risoluzione del contratto tra il Milan e Massimiliano Allegri.
Como, offerta al Chelsea per Chalobah
Il Como lavora anche per rinforzare la difesa e ha fatto un'offerta da 25 milioni più 2 di bonus al Chelsea per Trevoh Chalobah, difensore classe 1999 di proprietà dei Blues. Offerta che ancora però non soddisfa il club inglese che chiede 30 milioni più 5 di bonus
Juventus, per l'attacco si continua a lavorare per Kolo Muani
Per quanto riguarda l'attacco, la Juventus ha scelto Kolo Muani per il post Vlahovic. Trattativa sempre più nel vivo, agevolata dall'attaccante, disponibile a tagliarsi l'ingaggio pur di tornare a Torino. Nella giornata di giovedì è stato definito l'accordo sulla base di un contratto quinquennale: mancano solo gli ultimi dettagli, poi potrà iniziare anche la trattativa con il Psg, che si preannuncia non rapidissima, considerato che va colmata una distanza non banale tra le parti
Atalanta, Godfrey ceduto in prestito
Con un comunicato ufficiale, l'Atalanta ha ufficializzato il trasferimento in prestito con diritto di riscatto al Rangers, in Scozia. Il difensore inglese aveva giocato gli ultimi sei mesi in prestito al Brondby, in Danimarca.
Lazio, prosegue la trattativa per Asp Jensen
Il club biancoceleste sta cercando di trovare l'accordo con il Bayern Monaco per l'esterno classe 2006 Asp Jensen, che nell'ultimo anno ha giocato in Svizzera al Grasshopper (36 presenze, 9 gol). La Lazio provando a trovare l'intesa lasciando una percentuale sulla futura rivendita al club tedesco
Inter, De Vrij al Panathinaikos a parametro zero
In uscita l'Inter saluta Stefan De Vrij. Il difensore olandese ha trovato l'accordo con il Panathinaikos per un anno più un altro di opzione a 3 milioni netti a stagione. Nelle prossime ore la firma sul contratto
Fiorentina, nelle prossime ore le visite mediche di Viery
E' fatta per Viery alla Fiorentina. Il difensore centrale arriverà dal Gremio. Operazione chiusa per 13 milioni più bonus. Nelle prossime ore svolgerà le visite mediche
Anche il Sassuolo su Liberali
Oltre al Como, c'è anche il Sassuolo su Mattia Liberali. Per il calsse 2007 del Catanzaro, è forte l'interesse dell'ex allenatore Alberto Aquilani. Ricordiamo che LIberali ha una clausola da 6 milioni di euro di cui il Milan incasserebbe la metà
Juventus, per la porta resiste Vicario. Poi il Dibu e spunta Carnesecchi
Il club bianconero ha tre opzioni per la porta: il primo nome è quello del Dibu Martinez per il quale però l'Aston Villa - nonostante abbia abbassato un po' le pretese - continua a chiedere troppo. Il secondo è Guglielmo Vicario e non si esclude un tentativo per Marco Carnesecchi che l'Atalanta però non ha intenzione di vendere
E per la fascia destra piace Khalaili: è sfida al Napoli
Perso Palestra, l'Inter si inserisce nella corsa per Khalaili dell'Union Saint Gilloise. L'esterno destro israeliano piace anche al Napoli, che sta lavorando da tempo ma senza aver chiuso, perché la richiesta del club belga è sempre stata alta: circa 25 milioni di euro
Inter, incontro per il rinnovo di Pio Esposito
Nella giornata di venerdì c'è stato un primo incontro per il rinnovo di Pio Esposito: la volontà dell'Inter è quella di blindare l'attaccante classe 2005, autore di 10 gol e 6 assist in 48 presenze la scorsa stagione
Milan-Gonçalo Ramos, ci siamo: mancano solo le firme
Gonçalo Ramos è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan: mancano solo le firme. Operazione a titolo definitivo dal Psg per 65 milioni di euro più 5 di bonus. Si tratta dell'acquisto più costoso nella storia del Milan, superato anche Leao. Visite mediche svolte in gran segreto in Florida
Milan, Gonçalo Ramos l'attaccante più caro di sempre: 32 milioni di distacco tra lui e il secondo in attaccoVai al contenuto
Celik, Dybala, Pellegrini: il punto sui rinnovi
Sempre più vicini i rinnovi di Celik e Dybala, contatti continui tra le parti per definire le rispettive intese. Il prossimo calciatore giallorosso con il quale si inizierà a discutere di rinnovo è Lorenzo Pellegrini, calciatore che anche Gasperini è intenzionato a trattenere
Roma, si deve vendere entro domani: attesa offerta per Soulé
I giallorossi devono completare almeno una cessione entro domani, martedì 30 giugno, per i paletti imposti dal Fair Play Finanziario: D'Amico lavora sulla situazione Soulé, per l'argentino è attesa un'importante offerta dall'Arabia. Da capire la volontà del giocatore. In ogni caso quella dell'argentino sarebbe comunque l'unica cessione che la Roma spera di fare entro il 30 giugno. A novembre si andrà a discutere e trattare con la Uefa per eventuali sanzioni da affrontare
E parla il papà di Nico: "Voleva fortemente giocare ancora a Como"
Dagli Usa, intervistato da Flashcore, il papà di Nico Paz, Pablo, ha commentato la scelta del figlio di rimanere a Como: "Voleva fortemente giocare ancora qui, non era facile perché lo voleva anche il Real Madrid, ma lui voleva stare ancora al Como e giocare la Champions, potrebbe tornare di nuovo a Madrid per la recompra, ma devo dire che sono molto felice. Lui ci tiene davvero tanto, si sente molto amato ed è felicissimo di restare al Como. Per il contesto, per la squadra e per l'allenatore che ha e il progetto della società, ma anche per la città, insomma si sente completamente del Como ed è felice, è l'opzione migliore per Nico"
Como, Nico Paz non esclude Liberali. Per l'attacco piace Ivanovic
Il Como non si ferma e, dopo la decisione di tenere Nico Paz, continua a valutare altri profili. Quello che era considerato un'alternativa allo spagnolo, Mattia Liberali, adesso potrebbe arrivare lo stesso. Il Como eserciterebbe la clausola da 6 milioni al Catanzaro (di cui il 50% verrà incassato dal Milan). Nei prossimi giorni la decisione definitiva. Per l'attacco si segue Franjo Ivanovic del Benfica, 22enne austriaco con passaporto croato
Serie A, i big in scadenza il 30 giugno
Ci avviciniamo al 30 giugno, data di scadenza dei contratti, e in Serie A diversi giocatori - anche importanti -, vedranno terminare il proprio contratto. Da Modric a Dybala passando per Vlahovic: ecco i migliori