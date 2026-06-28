Le parole di Pablo Paz a Flashscore.com - a Dallas per assistere alla sfida tra Argentina e Giordania - sulla scelta del figlio Nico di restare a Como: "Ci tiene davvero tanto, si sente molto amato ed è felicissimo di rimanere. Per lui è la migliore opzione perché vuole giocare lì la Champions League"

A margine della sfida del Mondiale tra Argentina e Giordania ha parlato a 'Flashscore.com' Pablo Paz, commentando la scelta del figlio Nico (titolare nell'ultima sfida del gruppo J) di continuare a giocare nel Como anche nella prossima stagione: "Voleva fortemente giocare ancora lì, non era facile perché lo voleva al 100% anche il Real Madrid. Ma lui voleva stare ancora al Como e giocare la Champions. Potrebbe tornare di nuovo a Madrid con la recompra, ma devo dire che sono molto felice. Ci tiene davvero tanto, si sente molto amato ed è felicissimo di restare. Per il contesto, per la squadra, per l'allenatore, il progetto della società e anche per la città. Insomma si sente completamente del Como ed è felice, è l'opzione migliore per Nico".