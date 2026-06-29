Allegri-Milan, oggi la risoluzione: poi il Napoli

Massimiliano Allegri si prepara a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura da allenatore del Napoli. Nella giornata di lunedì 29 giugno è in programma l'incontro tra il livornese e il Milan per la risoluzione del contratto (e di conseguenza del suo staff tecnico). Poi ci sarà la firma di un triennale con gli azzurri e, dopo il completamento di tutti i passaggi formali, ci sarà l'annuncio da parte del presidente De Laurentiis.