Allegri-Milan, oggi la risoluzione: poi il Napoli

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Allegri al Napoli, oggi la risoluzione con il Milan: poi la firma con il club azzurro

Calciomercato

Nella giornata di lunedì 29 giugno, Massimiliano Allegri risolverà il proprio contratto con il Milan. Come noto da tempo, l'allenatore livornese firmerà un triennale poi con il Napoli per iniziare a tutti gli effetti la sua avventura in azzurro

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Massimiliano Allegri si prepara a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura da allenatore del Napoli. Nella giornata di lunedì 29 giugno è in programma l'incontro tra il livornese e il Milan per la risoluzione del contratto (e di conseguenza del suo staff tecnico). Poi ci sarà la firma di un triennale con gli azzurri e, dopo il completamento di tutti i passaggi formali, ci sarà l'annuncio da parte del presidente De Laurentiis.

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