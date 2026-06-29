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Il caso di Elliot Anderson ci ricorda che la Premier League continua a fare un gioco a sé

Eugenio Trevissoi

Eugenio Trevissoi

Il City ha sborsato 116 milioni di sterline per il centrocampista del Nottingham, confermando ancora una volta come il campionato inglese abbia una possibilità di spesa troppo superiore alla concorrenza. Una frattura sempre più ampia dopo gli acquisti degli ultimi anni

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