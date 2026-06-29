Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Juventus su Ekhator: contatti continui con il Genoa

Calciomercato

La Juventus si muove sul mercato e vuole Jeff Ekhator. Il club bianconero sta trattando con il Genoa e vorrebbe chiudere entro 24 ore per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Se così fosse, i rossoblù prenderebbero l'austriaco Puczka della Next Gen. Nel frattempo la Juventus continua a trattare con il Bologna per quanto riguarda Miretti e Lucumì, ma anche per il futuro di Holm e Joao Mario

JUVENTUS, CARNEVALI: "MAI PARLATO CON VLAHOVIC"

Operazione a sorpresa per la Juventus, che sta trattando con il Genoa per Jeff Ekhator, attaccante classe 2006 autore di 3 gol nell'ultima Serie A. Contatti continui tra i due club, che vorrebbero chiudere l'operazione in 24 ore. Se così fosse, ci sarebbero condizioni più favorevoli per il club bianconero, visto che i rossoblù hanno bisogno di fare una cessione: si lavora su 15 milioni di euro. Se si chiuderà, il Genoa potrebbe prendere Puczka, tra i talenti più brillanti della Next Gen. I rossoblù avevano chiesto Cabal, ma al momento non è arrivata l'apertura da parte del giocatore colombiano.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Maresca ufficiale al City, contratto fino al 2029

premier

Ora è ufficiale: Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di...

Allegri-Milan, oggi la risoluzione: poi il Napoli

Calciomercato

Nella giornata di lunedì 29 giugno, Massimiliano Allegri risolverà il proprio contratto con il...

Milan, Longoni al Psg sulle tracce di Donnarumma

Calciomercato

Alessandro Longoni lascia il Milan, per scadenza di contratto, e approda al Paris St. Germain. Il...

Calciomercato, le news di oggi live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di lunedì 29 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Da Dybala a Modric: i big di Serie A in scadenza

Calciomercato

Alla vigilia del 30 giugno, facciamo il punto sui giocatori in scadenza di contratto in Serie A....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE