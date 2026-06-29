La Juventus si muove sul mercato e vuole Jeff Ekhator. Il club bianconero sta trattando con il Genoa e vorrebbe chiudere entro 24 ore per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Se così fosse, i rossoblù prenderebbero l'austriaco Puczka della Next Gen. Nel frattempo la Juventus continua a trattare con il Bologna per quanto riguarda Miretti e Lucumì, ma anche per il futuro di Holm e Joao Mario
Operazione a sorpresa per la Juventus, che sta trattando con il Genoa per Jeff Ekhator, attaccante classe 2006 autore di 3 gol nell'ultima Serie A. Contatti continui tra i due club, che vorrebbero chiudere l'operazione in 24 ore. Se così fosse, ci sarebbero condizioni più favorevoli per il club bianconero, visto che i rossoblù hanno bisogno di fare una cessione: si lavora su 15 milioni di euro. Se si chiuderà, il Genoa potrebbe prendere Puczka, tra i talenti più brillanti della Next Gen. I rossoblù avevano chiesto Cabal, ma al momento non è arrivata l'apertura da parte del giocatore colombiano.