La Juventus si muove sul mercato e vuole Jeff Ekhator. Il club bianconero sta trattando con il Genoa e vorrebbe chiudere entro 24 ore per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Se così fosse, i rossoblù prenderebbero l'austriaco Puczka della Next Gen. Nel frattempo la Juventus continua a trattare con il Bologna per quanto riguarda Miretti e Lucumì, ma anche per il futuro di Holm e Joao Mario

JUVENTUS, CARNEVALI: "MAI PARLATO CON VLAHOVIC"