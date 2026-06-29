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Nico Paz resta al Como, il comunicato del Real Madrid: le news di calciomercato

Calciomercato

Il comunicato del Real Madrid sul futuro di Nico Paz: "Il Real Madrid, il Como e Nico Paz hanno raggiunto un accordo affinché il giocatore rimanga nel club italiano per la stagione 2026-2027"

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Ora è ufficiale: Nico Paz resta al Como. Lo comunica il Real Madrid con una nota: "Il Real Madrid C.F., il Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo affinché il giocatore rimanga nel club italiano per la stagione 2026-2027. L'accordo, concluso su richiesta dello stesso giocatore, prevede inoltre che il Real Madrid mantenga un'opzione unilaterale per riacquisire i diritti sulle prestazioni sportive di Nico Paz per la stagione 2027-2028". E sui profili social del Como le parole dell'argentino: "Ciao Comaschi, sono molto felice di poter annunciare che rimarrò al Como per un altro anno con voi. Sono davvero emozionato e non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione e di rivedervi tutti allo stadio. Forza Como.”

I numeri di Nico Paz

Dal suo arrivo in Italia, Nico Paz ha collezionato 75 presenze in tra Serie A e Coppa Italia, con 19 gol e 17 assist. Numeri importantissimi, che lo hanno reso uno dei talenti più brillanti del campionato italiano, tanto da aver vinto il premio di miglior Under 23 della Serie A nella stagione 2024/25 e di miglior centrocampista in quella 2025/26.

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