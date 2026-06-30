Juventus, Ekhator atteso a Torino. Poi le visite

Corsa contro il tempo per il trasferimento di Ekhator alla Juventus e di Puczka al Genoa. L'attaccante italiano classe 2006 sta viaggiando in direzione Torino, dove svolgerà subito le visite mediche. Il club rossoblù, infatti, vorrebbe chiudere l'operazione entro mezzanotte per questioni di bilancio

Juventus e Genoa stanno cercando l'intesa finale per il trasferimento di Jeff Ekhator in bianconero e di David Puczka in rossoblù. Il Genoa vorrebbe chiudere questa operazione entro mezzanotte per questioni di bilancio, ma è anche un'opportunità per la Juventus. Per questo si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo .

Ekhator in viaggio verso Torino: attesa per le visite

Nel frattempo, Ekhator ha già lasciato Genova e sta viaggiando verso Torino, dove svolgerà subito le visite mediche. I due club stanno facendo di tutto per cercare di trovare l'accordo e le firme entro la fine di questa giornata.