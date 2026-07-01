Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

La freccia Khalaili che fa gola a Inter e Napoli: cosa può dare l'esterno israeliano

Gabriele Lussu

L'esterno 2004 dell'Union Saint-Gilloise piace sia a Napoli che Inter, pronte a spendere una ventina di milioni per portarlo in Italia. Ma come si integrerebbe nei due sistemi, considerate le sue caratteristiche? La risposta arriva dai dati di Soccerment

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ