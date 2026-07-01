Il Torino valuta un investimento tra i pali e l'idea più concreta porta a Orlando Gill. Il portiere del Paraguay, protagonista del percorso della sua nazionale ai Mondiali, piace molto ai granata che seguono con attenzione la situazione. Prima della Coppa del Mondo il San Lorenzo lo valutava tra i 5 e i 6 milioni di euro, ma le sue prestazioni nel torneo hanno inevitabilmente fatto crescere il prezzo del cartellino

Se il Torino deciderà di investire per un nuovo portiere, il nome in cima alla lista è quello di Orlando Gill. L'estremo difensore del Paraguay e del San Lorenzo è un'idea concreta del club granata, impressionato dal rendimento del classe 2000 al Mondiale. Gill è stato uno dei grandi protagonisti della nazionale paraguaiana, risultando decisivo soprattutto nella storica qualificazione agli ottavi, battendo la Germania con una serie di interventi che lo hanno consacrato tra le rivelazioni del torneo. Prestazioni che, inevitabilmente, hanno acceso l'interesse di diversi club. Prima dell'inizio del Mondiale il San Lorenzo valutava il giocatore tra i 5 e i 6 milioni di euro. Oggi, però, quella cifra è destinata a salire.