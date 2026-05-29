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MondialiOttavi - sabato 4 luglio 2026Ottavi - sab 4 lugPhiladelphia Stadium
Paraguay
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Francia
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Paraguay-Francia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Il secondo ottavo di finale si gioca a Philadelphia. Alfaro si copre e punta sul solo Enciso in attacco, con Diego Gomez e Almiron pronti a dare supporto. Deschamps schiera Koné al posto dell'infortunato Tchouameni e a sinistra ecco Digne. In avanti confermati Olise-Dembelé-Barcola alle spalle di Mbappé. Calcio d'inizio alle 23, chi passa affronta il Marocco ai quarti

FORMAZIONI UFFICIALI 

PARAGUAY (5-4-1): Gill; Velazquez, Caceres, Gomez G., Alderede, Alonso; Gomez D., Galarza, Cubas, Almiron; Enciso. Ct. Alfaro

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot, Koné; Olise, Dembelé, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps

LIVE

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Paraguay-Francia LIVE: le formazioni ufficiali

Il secondo ottavo di finale si gioca a Philadelphia. Alfaro si copre e punta sul solo Enciso in attacco, con Diego Gomez e Almiron pronti a dare supporto. Deschamps schiera Koné al posto dell'infortunato Tchouameni e a sinistra ecco Digne. In avanti confermati Olise-Dembelé-Barcola alle spalle di Mbappé. Calcio d'inizio alle 23, chi passa affronta il Marocco ai quarti

Paraguay-Francia LIVE, Alfaro sogna un altro sgambetto

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Il tabellone

Chi passa tra Paraguay e Francia affronterà il Marocco ai quarti

Il tabellone del Mondiale: Marocco prima squadra ai quarti

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Formazioni ufficiali

PARAGUAY (5-4-1): Gill; Velazquez, Caceres, Gomez G., Alderede, Alonso; Gomez D., Galarza, Cubas, Almiron; Enciso. Ct. Alfaro

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot, Koné; Olise, Dembelé, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps

statistiche

I precedenti

Quello tra Francia e Paraguay sarà il sesto confronto in tutte le competizioni e il terzo ai Mondiali, dopo le vittorie ottenute dai francesi nel 1958 (7-3) e nel 1998 (1-0). Les Bleus sono in generale imbattuti finora contro il Paraguay (3 vittorie, 2 pareggi) e l'ultimo precedente risale all'amichevole del giugno 2017: 5-0 per la Francia.

Il bilancio della Francia contro le sudamericane

Escludendo i calci di rigore, la Francia non perde una partita ai Mondiali contro avversarie sudamericane dal 2-1 contro l'Argentina nella fase a gironi del 1978: da allora 11 risultati utili consecutivi (6 vittorie, 5 pareggi).

Obiettivo quarti dopo 16 anni per il Paraguay

Il Paraguay punta a raggiungere i quarti di finale dei Mondiali per la seconda volta nella sua storia (dopo il 2010), ma ha segnato appena un gol nelle ultime sei partite a eliminazione diretta (Julio Enciso contro la Germania in questa competizione). Entrambi i passaggi del turno ottenuti dalla nazionale paraguaiana nella fase a eliminazione diretta del torneo sono arrivati ai calci di rigore.

Un solo ko agli ottavi per les Bleus

La Francia ha vinto ciascuna delle ultime sette partite disputate agli ottavi di finale dei Mondiali; l'ultima eliminazione a questo punto del torneo risale al 1934, quando perse 3-2 contro l'Austria dopo i tempi supplementari.

Stenta la fase offensiva dei paraguaiani

Il Paraguay ha segnato 33 gol in 31 partite ai Mondiali (1.1 in media); tra le nazionali con 30 o più incontri disputati nel torneo, solo la Corea del Sud ha una media realizzativa inferiore (1.0 - 41 in 41). Il Paraguay, inoltre, non ha mai segnato più di una rete in nessuna delle ultime sette sfide nella competizione.

Francia, statistiche da urlo in attacco

La Francia ha segnato tre o più gol in tutte le quattro partite disputate nel Mondiale in corso; finora solo due nazionali sono riuscite a segnare almeno tre reti in cinque gare consecutive in una singola edizione del torneo: la Germania nel 1954 e il Brasile nel 1970.

Paraguay a corto di tiri e possesso

Il Paraguay ha una media di 7.5 tiri a partita in questo Mondiale (30 in quattro gare), il dato più basso registrato dalla nazionale sudamericana in una singola edizione del torneo dal 1986; anche la percentuale media di possesso palla del 31.2% rappresenta il minimo storico per il Paraguay nel periodo considerato.

Deschamps a caccia della doppia cifra

Didier Deschamps potrebbe diventare il primo allenatore della storia a vincere 10 partite nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali: finora ha collezionato nove successi nelle 11 precedenti nella competizione.

Tutti i numeri da primatista di Enciso

Julio Enciso è il giocatore del Paraguay che ha partecipato a più gol (tre - una rete e due assist), effettuato più tiri (otto), creato più occasioni (sei), toccato più palloni nell'area avversaria (11) e completato più dribbling (12) nel Mondiale 2026.

Olise punta al record di Pelé

I cinque assist forniti da Michael Olise per la Francia ai Mondiali di quest'anno rappresentano il massimo per un giocatore in una singola edizione dal 1994, quando Thomas Häßler ne servì altrettanti per la Germania. Dal 1966, solo Pelé ha fatto meglio in una singola edizione del torneo: sei nel 1970.