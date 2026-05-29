Paraguay-Francia LIVE, Alfaro sogna un altro sgambetto

Quello tra Francia e Paraguay sarà il sesto confronto in tutte le competizioni e il terzo ai Mondiali, dopo le vittorie ottenute dai francesi nel 1958 (7-3) e nel 1998 (1-0). Les Bleus sono in generale imbattuti finora contro il Paraguay (3 vittorie, 2 pareggi) e l'ultimo precedente risale all'amichevole del giugno 2017: 5-0 per la Francia.