Mattia Liberali ha scelto il Como. Il club lariano ha pagato la clausola rescissoria da 6 milioni di euro per il classe 2007 del Catanzaro, superando la concorrenza del Milan che conserva il 50% dell'operazione. Dopo una stagione da protagonista in Serie B e il gol segnato con l'Italia all'esordio dell'Europeo Under 19 contro la Serbia, Liberali è pronto al salto in Serie A nella squadra di Cesc Fabregas

Nonostante il pressing del Milan negli ultimi giorni, Mattia Liberali ha scelto il Como. Il classe 2007 e il suo agente Alessandro Lucci hanno deciso di accettare la proposta del club lariano dopo un ultimo confronto con il giocatore impegnato in Galles per l'Europeo con l'Italia Under 19. Il Milan aveva messo sul tavolo un'offerta importante e aveva fatto capire, anche attraverso proprietà e allenatore, quanto credesse nel ritorno del giocatore. Alla fine, però, ha pesato il progetto tecnico del Como. Il club lariano pagherà i 6 milioni di euro della clausola al Catanzaro. Il 50% della cifra finirà comunque al Milan, che aveva mantenuto una percentuale sulla futura rivendita.