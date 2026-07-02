Qui tutta la giornata live di giovedì 2 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Sandro Tonali al Tottenham per 116 milioni
- E' l'italiano più costoso di sempre
- Ed entra anche nella classifica dei trasferimenti più onerosi
- Juventus, ufficiale Ekhator dal Genoa: operazione da 16+2 milioni
- Liberali ha scelto: diventerà un nuovo giocatore del Como
- Inter, ufficiale il rinnovo di Mkhitaryan
- Lazio, sondaggio per Piccoli e Pinamonti
- Ufficiale, Viery è un nuovo giocatore della Fiorentina
- Como, Milla ha firmato: si attende l'ufficialità. I dettagli dell'operazione
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
- Il podcast di Di Marzio
E intanto Milla ha firmato: a breve l'ufficialità
Luis Milla sarà un nuovo giocatore del Como. Vero e proprio blitz nelle ultime ore del club lombardo che si è assicurato il centrocampista in arrivo dal Getafe. Operazione da 6 milioni di euro, con Milla che ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto. Si attende ora solo l'ufficialità
Il Como si inserisce nella corsa per Inacio e Solet
Il calciomercato italiano ha sicuramente un protagonista su tutti: è il Como di Fabregas che ha già chiuso diversi acquisti e non ha intenzione di fermarsi. Il club lariano cerca un difensore e, dopo aver fatto un'offerta ufficiale al Chelsea per Chalobah da 25 milioni più bonus, si è inserito nella corsa per Inacio dello Sporting e Solet dell'Udinese, su cui si è raffreddata la pista Inter. Attenzionato anche Davinson Sanchez.
Juventus, ufficiale l'arrivo di Ekhator dal Genoa
Jeff Ekhator è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus: operazione da 16 milioni di euro più 2 di bonus. Al Genoa andrà Puczka, giovane talento austriaco della Next Gen
Ed entra anche nella classifica degli acquisti più costosi di sempre
Con il trasferimento da circa 116 milioni di euro, Sandro Tonali è il primo giocatore italiano a entrare nella classifica degli acqusti più costosi di sempre. Il centrocampista sfiora la top 10 di questa speciale graduatoria, in cui al primo posto c'è un super acquisto del Psg
Gli acquisti più costosi della storia. CLASSIFICAVai al contenuto
Tonali, accordo con il Tottenham: al Newcastle 116 milioni di euro
Sandro Tonali è a un passo dal Tottenham di De Zerbi: si attende solo l'ufficialità. Il club inglese ha trovato l'accordo con il Newcastle per 100 milioni di sterline, ovvero circa 116 milioni di euro (superata la concorrenza del Manchester City). Il centrocampista ex Milan si prepara a diventare l'operazione più costosa di sempre per un calciatore italiano