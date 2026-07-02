Il calciomercato italiano ha sicuramente un protagonista su tutti: è il Como di Fabregas che ha già chiuso diversi acquisti e non ha intenzione di fermarsi. Il club lariano cerca un difensore e, dopo aver fatto un'offerta ufficiale al Chelsea per Chalobah da 25 milioni più bonus, si è inserito nella corsa per Inacio dello Sporting e Solet dell'Udinese, su cui si è raffreddata la pista Inter. Attenzionato anche Davinson Sanchez.