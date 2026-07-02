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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di giovedì 2 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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E intanto Milla ha firmato: a breve l'ufficialità

Luis Milla sarà un nuovo giocatore del Como. Vero e proprio blitz nelle ultime ore del club lombardo che si è assicurato il centrocampista in arrivo dal Getafe. Operazione da 6 milioni di euro, con Milla che ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto. Si attende ora solo l'ufficialità

Il Como si inserisce nella corsa per Inacio e Solet

Il calciomercato italiano ha sicuramente un protagonista su tutti: è il Como di Fabregas che ha già chiuso diversi acquisti e non ha intenzione di fermarsi. Il club lariano cerca un difensore e, dopo aver fatto un'offerta ufficiale al Chelsea per Chalobah da 25 milioni più bonus, si è inserito nella corsa per Inacio dello Sporting e Solet dell'Udinese, su cui si è raffreddata la pista Inter. Attenzionato anche Davinson Sanchez

Juventus, ufficiale l'arrivo di Ekhator dal Genoa

Jeff Ekhator è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus: operazione da 16 milioni di euro più 2 di bonus. Al Genoa andrà Puczka, giovane talento austriaco della Next Gen

Ed entra anche nella classifica degli acquisti più costosi di sempre

Con il trasferimento da circa 116 milioni di euro, Sandro Tonali è il primo giocatore italiano a entrare nella classifica degli acqusti più costosi di sempre. Il centrocampista sfiora la top 10 di questa speciale graduatoria, in cui al primo posto c'è un super acquisto del Psg

Gli acquisti più costosi della storia. CLASSIFICA

Gli acquisti più costosi della storia. CLASSIFICA

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Tonali, accordo con il Tottenham: al Newcastle 116 milioni di euro

Sandro Tonali è a un passo dal Tottenham di De Zerbi: si attende solo l'ufficialità. Il club inglese ha trovato l'accordo con il Newcastle per 100 milioni di sterline, ovvero circa 116 milioni di euro (superata la concorrenza del Manchester City). Il centrocampista ex Milan si prepara a diventare l'operazione più costosa di sempre per un calciatore italiano

Gli italiani più costosi di sempre sul mercato: Tonali stabilisce un nuovo primato

Gli italiani più costosi di sempre sul mercato: Tonali stabilisce un nuovo primato

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