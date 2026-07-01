Juventus e Genoa sono al lavoro per chiudere il prima possibile lo scambio che porterebbe Jeff Ekhator a Torino e David Puczka in rossoblù. I due club puntano a depositare i contratti in Lega entro la serata dell'1 luglio
Jeff Ekhator potrebbe diventare un giocatore della Juventus già oggi, mercoledì 1 luglio. Il club bianconero, infatti, sta ultimando i dettagli burocratici per definire il trasferimento a Torino dell'attaccante italiano (operazione da 18 milioni di euro circa, visite mediche già svolte dal giocatore). Il lavoro della Juventus si intreccia con quello del Genoa, che dopo aver ceduto Ekhator sta per accogliere David Puczka, terzino polacco che nell'ultima stagione ha segnato dieci gol con la maglia della Next Gen. Nel caso di Puczka, si tratta di un'operazione da circa 5 milioni di euro. L'obiettivo dei due club rimane quello di depositare entrambi i contratti in Lega già nella giornata di oggi, 1 luglio.