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Lazio, sondaggi per Piccoli e Pinamonti per l'attacco: le news di calciomercato

Calciomercato

La Lazio vuole regalare un rinforzo in attacco a Gattuso e sta sondando Roberto Piccoli della Fiorentina e Andrea Pinamonti del Sassuolo. In difesa, i biancocelesti stanno cercando un sostituto di Gila: il preferito è Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria ma piace anche Pietro Comuzzo della Fiorentina

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La Lazio si muove per rinforzare la squadra a disposizione di Gattuso e sono alla ricerca di un attaccante. In questo senso sono stati avviati dei sondaggi per Roberto Piccoli della Fiorentina e per Andrea Pinamonti del Sassuolo. I biancocelesti dovranno fare però i conti con il mercato a tasso zero, ovvero che le entrate potranno arrivare solo dopo delle uscite. Per questo Piccoli potrà arrivare solo in prestito, mentre per la punta neroverde servirà un investimento economico.

Gli aggiornamenti sulla difesa

In difesa, invece, la Lazio è a caccia di un sostituto di Mario Gila, che si avvicina al Napoli. Il favorito è Sergi Dominguez, centrale classe 2005 della Dinamo Zagabria. Piace anche Pietro Comuzzo della Fiorentina, per cui però servirebbe comunque un prestito.

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