La Lazio vuole regalare un rinforzo in attacco a Gattuso e sta sondando Roberto Piccoli della Fiorentina e Andrea Pinamonti del Sassuolo. In difesa, i biancocelesti stanno cercando un sostituto di Gila: il preferito è Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria ma piace anche Pietro Comuzzo della Fiorentina

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