Sandro Tonali è sempre più vicino a trasferirsi al Tottenham di De Zerbi. Il club inglese si è avvicinato alle richieste del Newcastle che aveva chiesto 100 milioni di euro, cifra che gli Spurs possono investire. Nelle prossime ore si potrebbe definire l'operazione più costosa di sempre per un calciatore italiano

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