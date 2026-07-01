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Tottenham, Tonali mai così vicino agli Spurs: offerta da 100 milioni di euro al Newcastle

Calciomercato

Sandro Tonali è sempre più vicino a trasferirsi al Tottenham di De Zerbi. Il club inglese si è avvicinato alle richieste del Newcastle che aveva chiesto 100 milioni di euro, cifra che gli Spurs possono investire. Nelle prossime ore si potrebbe definire l'operazione più costosa di sempre per un calciatore italiano

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Sandro Tonali non è mai stato così vicino al Tottenham. C'è stata l'accelerata del club inglese per il centrocampista italiano, 26enne per il quale la squadra di De Zerbi è disposta a soddisfare le richieste del Newcastle. Un rilancio da 100 milioni di euro, cifra che gli Spurs sono in grado di investire per assicurarsi il titolare della Nazionale azzurra. Si attende solo la risposta definitiva dei Magpies. Pagato 60 milioni di euro dal Newcastle che nel 2023 l'aveva prelevato dal Milan, Tonali occupa attualmente il 2° posto tra gli italiani più costosi di sempre proprio per quel trasferimento (preceduto dai 61,75 milioni sborsati dall'Al-Qadsiah per Retegui). Questa operazione lo renderebbe l'azzurro dal trasferimento più oneroso di sempre.

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