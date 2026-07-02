Il Bologna guarda al Real Madrid per rinforzare il futuro della difesa. I rossoblù hanno messo nel mirino Víctor Valdepeñas, terzino sinistro classe 2006 del Castilla, reduce dall'esordio in prima squadra con i Blancos. Al momento, però, il Real non ha aperto alla cessione del giovane spagnolo né ha fissato le eventuali condizioni per un trasferimento. Il Bologna osserva gli sviluppi della situazione, in attesa di capire se si apriranno spiragli per avviare una trattativa

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