Gli agenti di Di Gregorio: "Andrà in ritiro con la Juve, poi valuteremo"juventus
Gli agenti di Michele Di Gregorio sui social hanno duramente criticato la dirigenza della Juventus: "Hanno scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere. Di Gregorio ha tre anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato valuteremo eventuali opportunità". Il club bianconero è alla ricerca di un nuovo portiere e sta trattando per Vicario e Dibu Martinez
Da diverse settimane la Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere e diversi nomi sono stati accostati al club bianconero. Una situazione che non è piaciuta alla CA Sport Managment, agenzia che segue Michele Di Gregorio, che sui social ha pubblicato questo duro post: "20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in 2 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude la classifica SofaScore al quarto posto, davanti a M. Šavić e Sommer, rispettivamente vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per tre attaccanti, impresentabili, e per coprire la spesa folle ha scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente, dal ds C. Giuntoli, come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Gol subiti: Juventus 34, Inter 35. Gol fatti: Juventus 61, Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha tre anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato valuteremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, ma non c’è fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente, anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare".
Portieri Juventus: il punto
Di Gregorio è stato acquistato dal Monza nell'estate del 2024 per una cifra totale di circa 19 milioni di euro tra prestito e riscatto. Il classe 1997 ha un contratto con i bianconeri fino al 2029. La Juventus nelle ultime settimane ha trattato a lungo con l'Aston Villa per il Dibu Martinez, ma stanno risalendo le quotazioni di Guglielmo Vicario del Tottenham. Piace molto anche Marco Carnesecchi, ma l'Atalanta ha fatto sapere di non voler cedere il portiere italiano.