Gli agenti di Michele Di Gregorio sui social hanno duramente criticato la dirigenza della Juventus: "Hanno scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere. Di Gregorio ha tre anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato valuteremo eventuali opportunità". Il club bianconero è alla ricerca di un nuovo portiere e sta trattando per Vicario e Dibu Martinez

Da diverse settimane la Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere e diversi nomi sono stati accostati al club bianconero. Una situazione che non è piaciuta alla CA Sport Managment, agenzia che segue Michele Di Gregorio, che sui social ha pubblicato questo duro post: "20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in 2 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude la classifica SofaScore al quarto posto, davanti a M. Šavić e Sommer, rispettivamente vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per tre attaccanti, impresentabili, e per coprire la spesa folle ha scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente, dal ds C. Giuntoli, come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Gol subiti: Juventus 34, Inter 35. Gol fatti: Juventus 61, Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha tre anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato valuteremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, ma non c’è fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente, anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare".