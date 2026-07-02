L'Inter avanza con forza per Khalaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e - dopo i contatti positivi con il giocatore - si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Sg sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo con il club belga.

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