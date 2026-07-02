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L'Inter avanza per Khalaili: si lavora per l'intesa con l'Union Sg. Nel mirino Chalobah

Calciomercato

I nerazzurri avanzano con forza per l'esterno israeliano, primo obiettivo per la corsia di destra. Dopo i contatti positivi con il giocatore, si proverà a trovare l'intesa con l'Union Sg sulla base di 25 milioni più bonus. In difesa nel mirino Chalobah, sul quale c'è anche il Como

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L'Inter avanza con forza per Khalaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e - dopo i contatti positivi con il giocatore - si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Sg sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo con il club belga.

 

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In difesa nel mirino Chalobah

Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobah. Al momento non è stata presentata alcuna offerta al Chelsea, che per il giocatore chiede 35 milioni bonus compresi. Su di lui c'è anche il Como che ha fatto una nuova proposta rifiutata dagli inglesi da 28 milioni più 2 di bonus.

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