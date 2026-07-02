Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Juventus, interesse del Bayern Monaco per Bremer

Calciomercato

I bavaresi hanno mostrato interesse per il difensore brasiliano. Resta da capire ora se formuleranno un'offerta ufficiale alla Juventus. Il giocatore vorrebbe restare in bianconero ma - al tempo stesso - capire se può essere sacrificato sul mercato

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Il Bayern Monaco sta mostrando interesse per Bremer. I bavaresi stanno valutando diversi profili per rinforzare la difesa e stanno considerando la possibilità di formulare un'offerta alla Juventus. Dopo il Mondiale, con il Brasile che se la vedrà agli ottavi di finale contro la Norvegia, si capirà meglio il futuro di Bremer. 

La posizione di Bremer

Il brasiliano ha manifestato la sua volontà di restare a Torino ma, al tempo stesso, vorrebbe capire se i bianconeri sarebbero pronti a sacrificarlo in questa sessione di mercato. Bremer vorrebbe rimanere alla Juventus per molto tempo. Uno dei motivi, in particolare, è l'ammirazione mai nascosta per Giorgio Chiellini, tanto che il difensore vorrebbe ripercorrerne le orme e chiudere la carriera in bianconero. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Inter-Provedel, ci siamo: 3 milioni alla Lazio

Calciomercato

Provedel sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Chiusa l'operazione con la Lazio sulla base di 3...

Futuro Leao, il Milan lo valuta 60-70 milioni

Calciomercato

Dopo il Mondiale, Milan e Leao decideranno assieme il futuro. In caso di apertura alla cessione...

Di Gregorio agli agenti: "Rispetto miei compagni"

la replica

Dopo il duro post della sua agenzia contro la dirigenza della Juventus, Michele Di Gregorio ha...

Milan, fiducia in Jashari: anche con Amorim

Calciomercato

Il futuro di Ardon Jashari resta, almeno per il momento, legato al Milan. Nella mattinata di...

Roma, rinnovo Dybala: parti più vicine

Calciomercato

La Roma continua a lavorare per il rinnovo di Paulo Dybala. Contatti in corso con l'entourage del...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE