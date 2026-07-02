I bavaresi hanno mostrato interesse per il difensore brasiliano. Resta da capire ora se formuleranno un'offerta ufficiale alla Juventus. Il giocatore vorrebbe restare in bianconero ma - al tempo stesso - capire se può essere sacrificato sul mercato
Il Bayern Monaco sta mostrando interesse per Bremer. I bavaresi stanno valutando diversi profili per rinforzare la difesa e stanno considerando la possibilità di formulare un'offerta alla Juventus. Dopo il Mondiale, con il Brasile che se la vedrà agli ottavi di finale contro la Norvegia, si capirà meglio il futuro di Bremer.
La posizione di Bremer
Il brasiliano ha manifestato la sua volontà di restare a Torino ma, al tempo stesso, vorrebbe capire se i bianconeri sarebbero pronti a sacrificarlo in questa sessione di mercato. Bremer vorrebbe rimanere alla Juventus per molto tempo. Uno dei motivi, in particolare, è l'ammirazione mai nascosta per Giorgio Chiellini, tanto che il difensore vorrebbe ripercorrerne le orme e chiudere la carriera in bianconero.