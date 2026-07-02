Dopo il Mondiale, Milan e Leao decideranno assieme il futuro. In caso di apertura alla cessione del portoghese da parte dei rossoneri, la valutazione fatta dal club è di 60-70 milioni di euro
Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan questa estate. In attesa di vederci chiaro futuro del portoghese, i rossoneri hanno stabilito la valutazione in caso di addio del portoghese: 60-70 milioni di euro. Questa è la cifra che il club accetterebbe per il suo numero 19. Dopo il Mondiale, con i lusitani impegnati nei sedicesimi di finale contro la Croazia, ci sarà un contatto tra le parti per decidere assieme il futuro.
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"Ho conquistato ciò che volevo, me ne andrei soddisfatto"
Rafael Leao aveva già lasciato intendere a inizio giugno la possibilità di una separazione con il Milan in estate. All'emittente portoghese Rtp, infatti, aveva dichiarato: "Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrei da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare".