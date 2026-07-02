Dopo il Mondiale, Milan e Leao decideranno assieme il futuro. In caso di apertura alla cessione del portoghese da parte dei rossoneri, la valutazione fatta dal club è di 60-70 milioni di euro

Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan questa estate. In attesa di vederci chiaro futuro del portoghese, i rossoneri hanno stabilito la valutazione in caso di addio del portoghese: 60-70 milioni di euro. Questa è la cifra che il club accetterebbe per il suo numero 19. Dopo il Mondiale, con i lusitani impegnati nei sedicesimi di finale contro la Croazia, ci sarà un contatto tra le parti per decidere assieme il futuro.