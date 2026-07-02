Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Leao, il Milan lo valuta 60-70 milioni in caso di cessione di calciomercato

Calciomercato

Dopo il Mondiale, Milan e Leao decideranno assieme il futuro. In caso di apertura alla cessione del portoghese da parte dei rossoneri, la valutazione fatta dal club è di 60-70 milioni di euro

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan questa estate. In attesa di vederci chiaro futuro del portoghese, i rossoneri hanno stabilito la valutazione in caso di addio del portoghese: 60-70 milioni di euro. Questa è la cifra che il club accetterebbe per il suo numero 19. Dopo il Mondiale, con i lusitani impegnati nei sedicesimi di finale contro la Croazia, ci sarà un contatto tra le parti per decidere assieme il futuro. 

Leggi anche

Milan, fiducia in Jashari: anche con Amorim

"Ho conquistato ciò che volevo, me ne andrei soddisfatto"

Rafael Leao aveva già lasciato intendere a inizio giugno la possibilità di una separazione con il Milan in estate. All'emittente portoghese Rtp, infatti, aveva dichiarato: "Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrei da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Di Gregorio agli agenti: "Rispetto miei compagni"

la replica

Dopo il duro post della sua agenzia contro la dirigenza della Juventus, Michele Di Gregorio ha...

Milan, fiducia in Jashari: anche con Amorim

Calciomercato

Il futuro di Ardon Jashari resta, almeno per il momento, legato al Milan. Nella mattinata di...

Roma, rinnovo Dybala: parti più vicine

Calciomercato

La Roma continua a lavorare per il rinnovo di Paulo Dybala. Contatti in corso con l'entourage del...

Tottenham, Tonali a Sky: "Merito di De Zerbi"

Calciomercato

Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham per circa 116 milioni di...

Calciomercato: le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di giovedì 2 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE