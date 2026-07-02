Il Milan si inserisce per Gila: contatti con l'agente e si prova ad anticipare il NapoliCalciomercato
I rossoneri si inseriscono fortemente nella corsa per il difensore biancoceleste, provando ad anticipare il Napoli che ha già un principio d'accordo con il giocatore. La richiesta della Lazio resta sempre di 30 milioni
Il Milan si inserisce in maniera forte nella corsa per Mario Gila. Il club rossonero ha avviato i contatti con l'agente del difensore. Resta da capire ora se verrà presentata un'offerta alla Lazio per provare ad anticipare il Napoli, che si era mosso prima per il giocatore trovando con lui anche già una bozza di intesa (senza avere ancora un'intesa con i biancocelesti).
Gila, la richiesta della Lazio resta di 30 milioni
L'inserimento del Milan per Mario Gila non cambia la richiesta della Lazio per lasciar partire il difensore. Gennaro Gattuso e il club hanno aperto alla sua cessione, ma chiedono sempre 30 milioni di euro, nonostante sia in scadenza nel 2027 (ma con il Real Madrid in possesso del 50% della futura rivendita). Il Napoli e il Milan, che stanno provando a convincere lo spagnolo, dovranno poi trovare l'intesa economica con i biancocelesti.