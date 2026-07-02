Il Milan si inserisce in maniera forte nella corsa per Mario Gila. Il club rossonero ha avviato i contatti con l'agente del difensore . Resta da capire ora se verrà presentata un'offerta alla Lazio per provare ad anticipare il Napoli , che si era mosso prima per il giocatore trovando con lui anche già una bozza di intesa (senza avere ancora un'intesa con i biancocelesti).

Gila, la richiesta della Lazio resta di 30 milioni

L'inserimento del Milan per Mario Gila non cambia la richiesta della Lazio per lasciar partire il difensore. Gennaro Gattuso e il club hanno aperto alla sua cessione, ma chiedono sempre 30 milioni di euro, nonostante sia in scadenza nel 2027 (ma con il Real Madrid in possesso del 50% della futura rivendita). Il Napoli e il Milan, che stanno provando a convincere lo spagnolo, dovranno poi trovare l'intesa economica con i biancocelesti.