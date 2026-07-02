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Roma-Dybala, rinnovo più vicino: news di oggi dal calciomercato

Calciomercato

La Roma continua a lavorare per il rinnovo di Paulo Dybala. Contatti in corso con l'entourage del giocatore per risolvere le ultime questioni formali. Manca ancora l'accordo totale ma c'è fiducia per la chiusura. Il giocatore pronto è a firmare un contratto di 1 anno con opzione per il secondo, ma manca ancora l'accordo totale

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C'è fiducia per il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma. Contatti in corso tra il ds Tony D'Amico e gli agenti del talento argentino: le parti sono più vicine ma manca ancora l'accordo finale. La Joya è pronta a firmare un contratto di 1 anno con opzione per il secondo. Dopo quattro stagioni, quindi, l'avventura del classe 1993 in maglia giallorossa si prepara a continuare.

L'ultima stagione di Dybala

Nel corso della stagione 2025/26, Dybala, nonostante i tanti problemi fisici, ha collezionato 22 presenze in Serie A ed è riuscito a segnare 2 gol e a fornire 7 assist. L'argentino, quando è in forma, ha dimostrato di saper essere ancora un giocatore decisivo per i giallorossi e per questo la Roma ha deciso di rinnovargli il contratto.

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