C'è fiducia per il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma . Contatti in corso tra il ds Tony D'Amico e gli agenti del talento argentino: le parti sono più vicine ma manca ancora l'accordo finale. La Joya è pronta a firmare un contratto di 1 anno con opzione per il secondo . Dopo quattro stagioni, quindi, l'avventura del classe 1993 in maglia giallorossa si prepara a continuare.

L'ultima stagione di Dybala

Nel corso della stagione 2025/26, Dybala, nonostante i tanti problemi fisici, ha collezionato 22 presenze in Serie A ed è riuscito a segnare 2 gol e a fornire 7 assist. L'argentino, quando è in forma, ha dimostrato di saper essere ancora un giocatore decisivo per i giallorossi e per questo la Roma ha deciso di rinnovargli il contratto.