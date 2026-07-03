Giornata decisiva per il futuro di Gianluca Gaetano, ormai sempre più vicino all'Atalanta. Il centrocampista del Cagliari è uno degli obiettivi indicati alla dirigenza atalantina dal nuovo allenatore Maurizio Sarri. L'affare potrebbe concretizzarsi per una cifra vicina agli 11 milioni di euro più bonus. Attese novità nelle prossime ore

Potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore il passaggio di Gianluca Gaetano dal Cagliari all'Atalanta. Il centrocampista, classe 2000, è un'esplicita richiesta di Maurizio Sarri per rinforzare il centrocampo che perderà Ederson attualmente impegnato al Mondiale ma destinato a vestire la maglia del Manchester United. L'offerta dell'Atalanta è intorno agli 11 milioni di euro più alcuni bonus che dovrebbero essere inseriti per avvicinare la cifra di 15 milioni che la società sarda richiede. Attese novità nella serata di oggi in quanto l'Atalanta vorrebbe limare gli ultimi dettagli e chiudere la trattativa