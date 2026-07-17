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Como-Chalobah, c'è ancora distanza con il Chelsea: si continua a trattare

Calciomercato

Il Como continua a trattare con il Chelsea per il cartellino di Trevoh Chalobah. La squadra di Fabregas ha già trovato l'accordo con il difensore classe 1999 ma manca ancora l'intesa con il club inglese: distanza di 5 milioni sulla parte fissa e altri 5 sui bonus

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Dopo aver ufficializzato già diversi colpi in entrata, il Como vuole potenziare ancora la squadra e il prossimo obiettivo è un difensore centrale. Per questo la squadra di Fabregas continua a trattare per Trevoh Chalobah, difensore centrale di proprietà del Chelsea. Il Como ha già trovato l'intesa con il giocatore, ma ancora ancora l'accordo con la squadra inglese. Dopo l'ultima offerta, infatti, c'è ancora una distanza di 5 milioni sulla parte fissa e altri 5 sui bonus. Il difensore era anche nel mirino dell'Inter, che però ha valutato troppo alti i costi dell'operazione.

I numeri di Chalobah

Nel corso dell'ultima stagione, Chalobah ha collezionato 34 presenze in Premier League con il Chelsea e ha segnato anche 3 gol. Il difensore classe 1999 è stato anche convocato da Tuchel per giocare con l'Inghilterra ai Mondiali, ma non è mai sceso in campo.

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