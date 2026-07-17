Dopo l'intesa verbale tra Fiorentina e Trabzonspor, Inao Oulaï, centrocampista classe 2006 che si è messo in evidenza con la maglia della Costa d'Avorio al Mondiale è a Istanbul e sta cercando di definire con la Fiorentina l'accordo sul contratto in ogni suo dettaglio per poterlo poi firmare.
Sull'asse Firenze-Trebisonda la Fiorentina cerca di chiudere l'operazione Inao Oulaï, centrocampista classe 2006 che si è messo in evidenza con la maglia della Costa d'Avorio al Mondiale. Nonostante le ultime voci contrastanti che arivvano dalla Turchia, dove è rientrato il giocatore, su possibili frentatr della trattativa, le parti sono vicinissime per l'accordo finale con il centrocampista che sta studiando i dettagli del contratto che dovrebbe firnmare con i viola. Le prossime ore saranno quelle decisive per portare il centrocampista a Firenze