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Fiorentina, in chiusura trattativa per Oulai del Trabzonspor

Calciomercato

Dopo l'intesa verbale tra Fiorentina e Trabzonspor, Inao Oulaï, centrocampista classe 2006 che si è messo in evidenza con la maglia della Costa d'Avorio al Mondiale è a Istanbul e sta cercando di definire con la Fiorentina l'accordo sul contratto in ogni suo dettaglio per poterlo poi firmare. 

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Sull'asse Firenze-Trebisonda la Fiorentina cerca di chiudere l'operazione Inao Oulaï, centrocampista classe 2006 che si è messo in evidenza con la maglia della Costa d'Avorio al Mondiale. Nonostante le ultime voci contrastanti che arivvano dalla Turchia, dove è rientrato il giocatore, su possibili frentatr della trattativa,  le parti sono vicinissime per l'accordo finale con il centrocampista che sta studiando i dettagli del contratto che dovrebbe firnmare con i viola. Le prossime ore saranno quelle decisive per portare il centrocampista a Firenze

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