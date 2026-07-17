Dopo l'intesa verbale tra Fiorentina e Trabzonspor, Inao Oulaï, centrocampista classe 2006 che si è messo in evidenza con la maglia della Costa d'Avorio al Mondiale è a Istanbul e sta cercando di definire con la Fiorentina l'accordo sul contratto in ogni suo dettaglio per poterlo poi firmare.

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