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Dragusin: "Firenze scelta felice, Premier importante per crescere"

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Le parole a Sky Sport di Rade Dragusin, nuovo difensore della Fiorentina, rientrato in Italia dopo la sua ultima esperienza col Tottenham: "Felice della scelta, ho scelto la Fiorentina per il progetto che mi ha presentato". Fondamentale il rapporto con Fabio Paratici che aveva conosciuto Dragusin durante i suoi anni nelle giovanili della Juventus: "Abbiamo un rapporto importante, ora voglio ripagare la sua fiducia".

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Presentato al Viola Park uno dei colpi di mercato della Fiorentina. Si tratta di Rade Dragusin, difensore arrivato dal Tottenham che ritrova la serie A dopo la sua precedente esperienza completata col Genoa. Le sue parole al microfono di Vanessa Leonardi

 

Le tue prime impressioni
"Ho sensazioni molto positive, l'Italia ha avuto sempre un posto speciale nel mio cuore. Qua sono diventato il giocatore che sono diventato oggi, sono felice".

Ha seguito la Serie A da lontano?
"La Serie A è un campionato molto tattico, con dettagli importanti. Devi essere sempre acceso e pensare a ciò che devi fare".

Il rapporto con Paratici?
"Ci conosciamo da tanto, soprattutto è lui che mi conosce. Abbiamo un rapporto importante, ora voglio ripagare la sua fiducia".

Come si sente fisicamente? Perché ha scelto Firenze?
"Fisicamente sono a posto, recuperato al 100%. Mi sento bene e sono pronto per questa stagione. Ho deciso di venire qua perché ho visto il progetto, ho parlato con Paratici ed è stata una scelta molto semplice per me".

Cosa si aspetta?
"Le aspettative mie e di squadra sono quelle di crescere ogni giorno e migliorare, per fare grandissime cose insieme".

Che sensazioni ha? Sta nascendo una Fiorentina ambiziosa...
"Penso sia prematuro fissare gli obiettivi. Ogni giorno dobbiamo migliorare e far crescere la squadra, questo è quello che ho trovato qua. Ho tanta ambizione e voglia di fare bene".

Cosa si porta dietro dalla Premier League?
"Mi ha regalato tante cose positive. Là è una realtà diversa da questa, sono grato di esserci stato. Mi ha aiutato giocare con i migliori attaccanti al mondo, ho fatto duelli importanti che mi hanno dato molta esperienza".

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