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Questa Juve ha bisogno di almeno due attaccanti. E non solo...

Francesco Cosatti

Francesco Cosatti

E' quello che ha detto, tra le altre cose e al netto delle difficoltà di rosa e condizione legate all'inizio della preparazione, la prima amichevole stagionale dei bianconeri. E poi la valutazione di Douglas Luiz, l'infortunio di Ekhator e le parole di Luciano Spalletti

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