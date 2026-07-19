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Udinese-Zaniolo, passi in avanti verso l'accordo: intesa definitiva attesa entro sera

Calciomercato

Piccoli passi in avanti tra Udinese e Zaniolo. Le parti sono vicine al raggiungimento dell'intesa definitiva per l'adeguamento dell'ingaggio del contratto fino al 30 giugno 2029 (accordo che potrebbe arrivare già nella serata di domenica 19 luglio)

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Piccoli passi in avanti tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo per raggiungere un accordo sull'adeguamento del contratto, dopo che il club bianconero lo ha riscattato a titolo definitivo dal Galatasaray. Società e agente del giocatore sono al lavoro per trovare l'intesa che soddisfi entrambe le parti ed entro la serata di domenica 19 luglio si dovrebbe trovare la quadra definitiva

Un nuovo accordo e poi il ritorno a disposizione di Runjaic

Assente nell'ultima amichevole dell'Udinese contro l'Nk Istra, Zaniolo si prepara a tornare a disposizione di Kosta Runjaic per il ritiro in Austria (a Lienz dal 22 luglio). Il numero 10 dei friulani ha un contratto fino al 30 giugno 2029 ma - assieme al suo agente - sta discutendo con il club per un adeguamento dell'ingaggio. In queste settimane non si era ancora giunti a un accordo, che potrebbe arrivare a breve. 

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