Calciomercato, le news di oggi live

Adrien Rabiot dopo la sconfitta nella finale per il terzo posto contro l'Inghilterra ha parlato del suo futuro: "Riparto dal Milan? Si si ovviamente, poi parleremo con il mister, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente. Prima le vacanze, aspettiamo solo questo da quando abbiamo perso con la Spagna, poi sono stati giorni davvero difficili a livello mentale, è stato difficile concentrarsi per giocare questa partita. Vacanze meritate, bisogna riposare bene e poi torneremo spero il più tardi possibile"