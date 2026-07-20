Calciomercato, le news di oggi live

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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di lunedì 20 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L’Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 da lunedì 20 luglio a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 “Calciomercato - 23” con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

LIVE

Fiorentina, mercato volto ai giovani: l'ultimo colpo è Oulay

La Fiorentina sta conducendo un mercato volto alla linea verde, dopo gli annunci di Dragusin, Jimenez, Atta e Viery, i viola si preparano alla presentazione ufficiale di Oulay, talento classe '06

Inter, il punto della situazione su Spence

L'Inter continua a coltivare l'ambizione di rinforzarsi sulla corsia di destra e il nuovo obiettivo del club nerazzurro è Spence, calciatore del Tottenham. Il punto della situazione

Milan, Hojbjerg idea per il centrocampo

Nel caso in cui il Milan dovesse mettersi alla ricerca di un centrocampista, Pierre-Emile Hojbjerg può essere un'idea per il centrocampo rossonero. Il centrocampista danese, infatti, è in uscita dal Marsiglia e potrebbe essere ceduto a condizioni favorevoli

Boga: "Kessie? Se viene sono contento"

Al termine della partita contro il Basilea, Boga ha parlato sul connazionale Franck Kessie, che piace ai bianconeri per il centrocampo: "Non ho parlato con lui. È un mago come giocatore e una buona persona, se viene sono contento"

Calciomercato Juventus, Boga chiama Kessie: 'Se viene sono contento'

Calciomercato Juventus, Boga chiama Kessie: 'Se viene sono contento'

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Frosinone, si continua a lavorare per Zerbin

Frosinone al lavoro per l’acquisto di Zerbin. Il club ha bloccato il giocatore e sta cercando l’intesa finale con il Napoli per l’acquisto a titolo definitivo

E quelli in Serie A

La Fiorentina ha ufficializzato Oulai: tutte i colpi dell'estate della Serie A

Fiorentina, ufficiale Oulai: 25+4 milioni di euro. Tutti i dettagli

Fiorentina, ufficiale Oulai: 25+4 milioni di euro. Tutti i dettagli

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Tutti gli acquisti ufficiali in Serie B

La Sampdoria annuncia Lauritsen per l'attacco

La Sampdoria annuncia Lauritsen per l'attacco

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Udinese-Zaniolo, passi in avanti verso l'accordo

Piccoli passi in avanti tra Udinese e Zaniolo. Le parti sono vicine al raggiungimento dell'intesa definitiva per l'adeguamento dell'ingaggio del contratto fino al 30 giugno 2029

Udinese-Zaniolo, passi in avanti verso l'accordo

Udinese-Zaniolo, passi in avanti verso l'accordo

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Milan, senti Rabiot: "Riparto dal Milan? Ovviamente sì, ci sentiremo con Amorim"

Adrien Rabiot dopo la sconfitta nella finale per il terzo posto contro l'Inghilterra ha parlato del suo futuro: "Riparto dal Milan? Si si ovviamente, poi parleremo con il mister, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente. Prima le vacanze, aspettiamo solo questo da quando abbiamo perso con la Spagna, poi sono stati giorni davvero difficili a livello mentale, è stato difficile concentrarsi per giocare questa partita. Vacanze meritate, bisogna riposare bene e poi torneremo spero il più tardi possibile"

Gli acquisti più costosi dell'estate

Calciomercato, gli acquisti più costosi dell'estate (finora). CLASSIFICA

Calciomercato, gli acquisti più costosi dell'estate (finora). CLASSIFICA

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In corso la sessione estiva del calciomercato, ma si guarda anche al futuro e ai campioni in scadenza di contratto tra meno di un anno. Qualcuno potrebbe rinnovare, altri potrebbero infiammare questo mercato o quello di gennaio, oppure decidere di svincolarsi a parametro zero nel 2027. Da fuoriclasse come Vinicius, Foden, Kane e Rodri ad alcuni big della Serie A (Dimarco, Pulisic e Solet), ecco l'elenco dei nomi più importanti  (dati Transfermarkt)

Calciomercato, i migliori giocatori in scadenza nel 2027

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Troyes, ufficiale Beach. E' stato il portiere dell'Australia ai Mondiali

Il Troyes ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Patrick Beach. Approdo in Ligue 1 per ilportiere titolare dell'Australia nell'ultimo campionato del Mondo. Il classe 2004 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031

Calciomercato, le news di oggi

Calciomercato: Altre Notizie

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Klopp: "Ct Germania? Annuncio nei prossimi giorni"

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Klopp sta ultimando gli ultimi dettagli contrattuali prima di diventare il nuovo Ct della...

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Rabiot: "Riparto dal Milan, parlerò con Amorim"

Calciomercato

Un Rabiot nervoso si è presentato alla stampa dopo la sconfitta nella finalina del Mondiale...
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