Calciomercato, le news di oggi live

Qui tutta la giornata live di lunedì 20 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L’Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 da lunedì 20 luglio a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 “Calciomercato - 23” con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri
Fiorentina, mercato volto ai giovani: l'ultimo colpo è Oulay
La Fiorentina sta conducendo un mercato volto alla linea verde, dopo gli annunci di Dragusin, Jimenez, Atta e Viery, i viola si preparano alla presentazione ufficiale di Oulay, talento classe '06
Inter, il punto della situazione su Spence
L'Inter continua a coltivare l'ambizione di rinforzarsi sulla corsia di destra e il nuovo obiettivo del club nerazzurro è Spence, calciatore del Tottenham. Il punto della situazione
Milan, Hojbjerg idea per il centrocampo
Nel caso in cui il Milan dovesse mettersi alla ricerca di un centrocampista, Pierre-Emile Hojbjerg può essere un'idea per il centrocampo rossonero. Il centrocampista danese, infatti, è in uscita dal Marsiglia e potrebbe essere ceduto a condizioni favorevoli
Boga: "Kessie? Se viene sono contento"
Al termine della partita contro il Basilea, Boga ha parlato sul connazionale Franck Kessie, che piace ai bianconeri per il centrocampo: "Non ho parlato con lui. È un mago come giocatore e una buona persona, se viene sono contento"
Calciomercato Juventus, Boga chiama Kessie: 'Se viene sono contento'Vai al contenuto
Frosinone, si continua a lavorare per Zerbin
Frosinone al lavoro per l’acquisto di Zerbin. Il club ha bloccato il giocatore e sta cercando l’intesa finale con il Napoli per l’acquisto a titolo definitivo
E quelli in Serie A
La Fiorentina ha ufficializzato Oulai: tutte i colpi dell'estate della Serie A
Fiorentina, ufficiale Oulai: 25+4 milioni di euro. Tutti i dettagliVai al contenuto
Tutti gli acquisti ufficiali in Serie B
La Sampdoria annuncia Lauritsen per l'attaccoVai al contenuto
Udinese-Zaniolo, passi in avanti verso l'accordo
Piccoli passi in avanti tra Udinese e Zaniolo. Le parti sono vicine al raggiungimento dell'intesa definitiva per l'adeguamento dell'ingaggio del contratto fino al 30 giugno 2029
Udinese-Zaniolo, passi in avanti verso l'accordoVai al contenuto
Milan, senti Rabiot: "Riparto dal Milan? Ovviamente sì, ci sentiremo con Amorim"
Adrien Rabiot dopo la sconfitta nella finale per il terzo posto contro l'Inghilterra ha parlato del suo futuro: "Riparto dal Milan? Si si ovviamente, poi parleremo con il mister, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente. Prima le vacanze, aspettiamo solo questo da quando abbiamo perso con la Spagna, poi sono stati giorni davvero difficili a livello mentale, è stato difficile concentrarsi per giocare questa partita. Vacanze meritate, bisogna riposare bene e poi torneremo spero il più tardi possibile"
Gli acquisti più costosi dell'estate
Calciomercato, gli acquisti più costosi dell'estate (finora). CLASSIFICAVai al contenuto
In corso la sessione estiva del calciomercato, ma si guarda anche al futuro e ai campioni in scadenza di contratto tra meno di un anno. Qualcuno potrebbe rinnovare, altri potrebbero infiammare questo mercato o quello di gennaio, oppure decidere di svincolarsi a parametro zero nel 2027. Da fuoriclasse come Vinicius, Foden, Kane e Rodri ad alcuni big della Serie A (Dimarco, Pulisic e Solet), ecco l'elenco dei nomi più importanti (dati Transfermarkt)
Calciomercato, i migliori giocatori in scadenza nel 2027Vai al contenuto
Troyes, ufficiale Beach. E' stato il portiere dell'Australia ai Mondiali
Il Troyes ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Patrick Beach. Approdo in Ligue 1 per ilportiere titolare dell'Australia nell'ultimo campionato del Mondo. Il classe 2004 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031
Calciomercato, le news di oggi
- Roma su Summerville: i giallorossi cercano l'intesa con il West Ham
- Conte: "Ct della Nazionale? Non sono stato contattato"
- Udinese-Zaniolo, passi in avanti verso l'accordo
- Da Vinicius e Kane a Dimarco e Pulisic: i giocatori in scadenza nel 2027
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
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- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero