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Modric-Milan, rinnovo ai dettagli finali: le news di calciomercato

Calciomercato

Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero è ai dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027

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34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A: a 40 anni Luka Modric ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo il club rossonero ha deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina: mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione, fino al 30 giugno 2027

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