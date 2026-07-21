Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Juventus-Kolo Muani, i bianconeri valutano una nuova offerta al Psg

Calciomercato

Continuano i dialoghi tra la Juventus e il Psg per il cartellino di Randal Kolo Muani. Trattativa complessa per il club bianconero, che continua a lavorare per ammorbidire la richiesta dei francesi, che valutano il giocatore 50 milioni di euro. La trattativa resta aperta e nei prossimi giorni la Juventus valuta una nuova offerta

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

La Juventus vuole far tornare Randal Kolo Muani a Torino. Il francese è l'obiettivo numero uno per l'attacco e il club bianconero sta continuando a trattare con il Paris Saint Germain. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche e nei prossimi giorni valuterà una nuova offerta. La trattativa resta aperta.

Non solo Kolo Muani: piace anche Pellegrino

Ma Kolo Muani non è l'unico obiettivo della Juventus per l'attacco. I bianconeri, infatti, vorrebbero affiancare al francese anche Mateo Pellegrino e per questo nei giorni scorsi ha avuto dei contatti con il Parma.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Roma, sfuma Summerville: all'Al-Hilal per 80 mln

Calciomercato

Il club saudita si è inserito con forza nella corsa per l'esterno olandese e, come confermato...

Udinese-Zaniolo, rinnovo 2029 con opzione per 2030

udinese

Nicolò Zaniolo e l'Udinese continueranno a lavorare insieme. Dopo i problemi delle ultime...

Fenucci: "Lucumí può andare via. Orsolini..."

bologna

Dal ritiro di Valles, l'ad del Bologna Claudio Fenucci ha fatto il punto sul mercato rossoblù. Su...

Frosinone-Zerbin, Alvini: "Napoli, lasciacelo"

L'appello su Sky

Napoli e Frosinone sono ancora al lavoro per cercare l'intesa finale per l'acquisto a titolo...

Calciomercato, le news di oggi live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di martedì 21 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE