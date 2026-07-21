Continuano i dialoghi tra la Juventus e il Psg per il cartellino di Randal Kolo Muani. Trattativa complessa per il club bianconero, che continua a lavorare per ammorbidire la richiesta dei francesi, che valutano il giocatore 50 milioni di euro. La trattativa resta aperta e nei prossimi giorni la Juventus valuta una nuova offerta

La Juventus vuole far tornare Randal Kolo Muani a Torino. Il francese è l'obiettivo numero uno per l'attacco e il club bianconero sta continuando a trattare con il Paris Saint Germain. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche e nei prossimi giorni valuterà una nuova offerta. La trattativa resta aperta.