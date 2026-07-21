Nicolò Zaniolo e l'Udinese continueranno a lavorare insieme. Dopo i problemi delle ultime settimane, con il giocatore che non si era presentato all'allenamento, e l'accordo verbale raggiunto nei giorni scorsi, ora l'attaccante italiano sta firmando il contratto. Il classe 1999 rinnoverà fino al 2029, con l'aggiunta di un'opzione in favore del club per estendere il rapporto per un altro anno. Non resta che aspettare l'ufficialità

Le ultime settimane di Nicolò Zaniolo non sono state facili, tra assenze negli allenamenti e lunghe contrattazioni, ma alla fine l'attaccante italiano ha trovato l'intesa con l'Udinese per il rinnovo di contratto . Il classe 1999 sta firmando il suo nuovo accordo che lo legherà ai bianconeri fino al 2029, con opzione di estensione fino al 2030 in favore del club. A breve è attesa l'ufficialità.

Zaniolo-Udinese, cos'è successo

Al momento del riscatto dal Galatasaray, l'Udinese aveva promesso a Zaniolo un adeguamento e prolungamento di contratto. Un accordo che però non è stato semplice da trovare. Alla fine l'ex Roma e Atalanta è riuscito a trovare l'intesa con il club bianconero e rimarrà quindi a Udine. Nella sua prima stagione in Friuli il classe 1999 ha collezionato 34 presenze tra tutte le competizioni, con 6 gol e 6 assist.