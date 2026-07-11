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Udinese, Zaniolo invia un certificato medico: la ricostruzione

la ricostruzione

Zaniolo non sta partecipando agli allenamenti dell'Udinese dopo aver presentato alla società un certificato medico. Evidentemente il giocatore ha preso male alcune situazioni che non si sono ancora risolte contrattualmente, dopo gli accordi verbali di inizio settimana per l'adeguamento dell'ingaggio

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Tensione tra Udinese e Zaniolo. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte del club friulano, il giocatore non sta partecipando agli allenamenti al centro sportivo bianconero agli ordini di Kosta Runjaic. Il classe 1999 formalmente ha presentato un certificato medico per un problema di salute avvertito nelle ultime ore, ma dietro lo stop di natura medica ci sarebbe un malumore legato a questioni contrattuali. Evidentemente Zaniolo non ha preso bene alcune situazioni che non si sono ancora risolte in merito all'adeguamento del suo contratto con l'Udinese.

Tra le parti c'è un accordo verbale

A inizio settimana l'Udinese aveva raggiunto con Nicolò Zaniolo un accordo verbale per l'adeguamento del contratto sulla base di 1.8 milioni di euro a stagione fino al 2029. A Calciomercato L'Originale di mercoledì 8 luglio, il Responsabile dell'area tecnica Gokhan Inler aveva dichiarato: "Zaniolo resta, dobbiamo limare dei piccoli dettagli prima dell'accordo definitivo". Da capire quali saranno i prossimi sviluppi.

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