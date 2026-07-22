Dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio, vinta 1-0 dai viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. "E' fortissimo, mi piacerebbe tenerlo - ha detto - ma ci sono le voci di mercato. Sappiamo quali sono le dinamiche". Sul giocatore c'è il Como che ha avuto dei contatti con il suo entourage

Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean, attaccante della Fiorentina sul quale c'è l'interesse del Como. "L'ho ritrovato uomo - ha detto Grosso -. È un calciatore fortissimo. Le voci di mercato ci sono. Sappiamo quelle che sono le dinamiche: mi piacerebbe averlo, se poi ci sarà una cosa bella per lui e per la società saremo altrettanto felici di fargli un in bocca al lupo”. Parole che confermano la volontà della Fiorentina di ripartire da Kean, pur nella consapevolezza che il mercato potrebbe cambiare gli scenari.

Il Como osserva: primi contatti con gli agenti

Sul centravanti viola continua infatti a esserci l'interesse del Como. Il club di Cesc Fabregas considera Kean uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e, nei giorni scorsi, ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Al momento, però, non risultano trattative tra Como e Fiorentina: l'operazione è ancora in una fase preliminare e l'eventuale sviluppo dipenderà anche dalla volontà dell'attaccante.