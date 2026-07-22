Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Summerville-Roma, tentativo in extremis dei giallorossi

Calciomercato

La Roma ci spera ancora per Crysencio Summerville e prova in extremis a superare la concorrenza dell'Al-Hilal. Il giocatore è convinto dal progetto giallorosso ma, dopo valutazioni complessive con West Ham e famiglia, sarebbe orientato ad accettare la superiore offerta economica del club saudita 

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Summerville si avvicina all'Al-Hilal. Nonostante non sia ancora arrivata una risposta ufficiale, la superiore offerta economica al giocatore (15 milioni annui) e al West Ham (operazione intorno ai 70 milioni di euro) sta portando l'olandese ad accettare la proposta. La Roma ci spera ancora, visto che il giocatore è convinto dal progetto tecnico giallorosso, con la speranza che possa in extramis invertire la decisione. Ma le valutazioni complessive - soprattutto dal punto di vista economico per il club inglese e la famiglia del ragazzo - sarebbero orientate a dire di sì alla proposta dell'Al-Hilal. Si attende, quindi, la risposta ufficiale di Summerville per capire se ci sarà un'ulteriore colpo di scena. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Kolo Muani-Sorloth-Pellegrino: cercasi attaccante

juventus

La Juventus è ancora alla ricerca di un attaccante. I due nomi su cui stanno lavorando di più i...

Monza, in arrivo Varela e Mangas dal Portogallo

Calciomercato

Il Monza ha chiuso l'operazione Gustavo Varela. Le parti sono al momento dello scambio di...

Il Torino pensa al ritorno di Matteo Darmian

Calciomercato

Il Torino pensa a un ritorno di Matteo Darmian a undici anni di distanza. Il giocatore è...

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di mercoledì 22 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Rinnovo Zaniolo: "Dette tante imprecisioni"

udinese

Nicolò Zaniolo e l'Udinese continueranno a lavorare insieme. Dopo i problemi delle ultime...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE