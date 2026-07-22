Summerville-Roma, tentativo in extremis dei giallorossi

La Roma ci spera ancora per Crysencio Summerville e prova in extremis a superare la concorrenza dell'Al-Hilal. Il giocatore è convinto dal progetto giallorosso ma, dopo valutazioni complessive con West Ham e famiglia, sarebbe orientato ad accettare la superiore offerta economica del club saudita

Summerville si avvicina all'Al-Hilal. Nonostante non sia ancora arrivata una risposta ufficiale, la superiore offerta economica al giocatore (15 milioni annui) e al West Ham (operazione intorno ai 70 milioni di euro) sta portando l'olandese ad accettare la proposta. La Roma ci spera ancora, visto che il giocatore è convinto dal progetto tecnico giallorosso, con la speranza che possa in extramis invertire la decisione. Ma le valutazioni complessive - soprattutto dal punto di vista economico per il club inglese e la famiglia del ragazzo - sarebbero orientate a dire di sì alla proposta dell'Al-Hilal. Si attende, quindi, la risposta ufficiale di Summerville per capire se ci sarà un'ulteriore colpo di scena.