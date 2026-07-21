Classe 2004, belga, anche se ha fatto parte pure delle selezioni giovanili del Portogallo (ed era selezionabile anche per la Guinea-Bissau di papà). Standard Liegi e Benfica come alma mater, è passato dal Chelsea (quarantacinque minuti raccolti contro il Wimbledon in Coppa di lega) e ha fatto un prestito al Lione, dove ha giocato due partite allenato da Fabio Grosso. La sua squadra attuale è lo Strasburgo (club affiliato al Chelsea).

Più duttile degli altri due obiettivi romanisti: ala sinistra, ma anche ala destra, esterno di centrocampo o terzino, sia in una squadra con la difesa a tre, che in un sistema a quattro. L'hanno chiamato 'nuovo Marcelo' e — nel marzo 2025 — L'Équipe titolava così un suo profilo tattico: 'Come l'estroso Diego Moreira è diventato uno dei migliori terzini della Ligue 1'. Ha chiuso l'ultima stagione con cinque gol e nove assist in quarantadue partite.

La 'mappa' Transfermarkt dei ruoli in stagione di Diego Moreira