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I motivi dietro alla spesa record del Chelsea per Rogers

Luca Bendoni

Luca Bendoni
©Getty

Pagato 138 milioni di euro, il trequartista ex Aston Villa è diventato il calciatore inglese più costoso della storia. Aggiungendosi a una lista di acquisti da parte del Chelsea che negli ultimi tre anni e mezzo sfiora i due miliardi di euro

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